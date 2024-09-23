  1. Realting.com
  Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.

Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.

Erdemli, Turquía
de
$70,361
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
14
ID: 27996
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Erdemli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Apartamentos listos con un dormitorio (1+1), 75 m2 (53 m2 neto).

El precio del apartamento es de 23.000 EUR más barato que el mismo del desarrollador!

Nos complace presentarle un nuevo proyecto con rica infraestructura en la zona cada vez más popular de Mersin, Arpaçbahşış.

El complejo residencial consta de tres bloques de 15 plantas con una fachada de estilo moderno, que se ubicará en una zona verde ajardinada a solo 300 metros del mar.

El área de Arpaçbahşış está ganando popularidad gradualmente entre los residentes locales y extranjeros. Las playas de esta zona están bien cuidadas, con diversos cafés y otras comodidades.

Los apartamentos están equipados con acabados de alta calidad, unidades de cocina integrada y un baño totalmente equipado.

Infraestructura:

  • Piscina exterior
  • Toboganes de agua
  • Sauna
  • Hammam turco
  • Gazebos
  • Zona de barbacoa
  • Parque infantil
  • Aparcamiento
  • Generador eléctrico
  • Seguridad 24/7
  • Territorio paisajístico del complejo

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Erdemli, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
