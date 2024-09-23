Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.

Apartamentos listos con un dormitorio (1+1), 75 m2 (53 m2 neto).

El precio del apartamento es de 23.000 EUR más barato que el mismo del desarrollador!

Nos complace presentarle un nuevo proyecto con rica infraestructura en la zona cada vez más popular de Mersin, Arpaçbahşış.

El complejo residencial consta de tres bloques de 15 plantas con una fachada de estilo moderno, que se ubicará en una zona verde ajardinada a solo 300 metros del mar.

El área de Arpaçbahşış está ganando popularidad gradualmente entre los residentes locales y extranjeros. Las playas de esta zona están bien cuidadas, con diversos cafés y otras comodidades.

Los apartamentos están equipados con acabados de alta calidad, unidades de cocina integrada y un baño totalmente equipado.

Infraestructura:

Piscina exterior

Toboganes de agua

Sauna

Hammam turco

Gazebos

Zona de barbacoa

Parque infantil

Aparcamiento

Generador eléctrico

Seguridad 24/7

Territorio paisajístico del complejo

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.