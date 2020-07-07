Complejo residencial Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Por encima de Element es un nuevo complejo residencial premium con todas las comodidades, situado en una de las zonas más prestigiosas de Phuket - Chong Thale, a sólo 2,5 km de Bang Tao Beach.
El complejo de estilo mediterráneo consta de dos edificios de 7 plantas, que contienen 263 unidades - apartamentos con uno, dos y tres dormitorios, que van desde 38 m2 a 138 m2.
Todos los apartamentos se ofrecen con acabado llave en mano. El diseño interior se realiza en un estilo mediterráneo, en colores claros.
A 5 minutos a pie del complejo hay tiendas, restaurantes, galerías de compras Porto de Phuket y Boat Avenue, supermercado Villa Market. Cerca del complejo hay un club de golf "Laguna", famosos clubes de playa Xana y Catch, parque acuático Blue Tree.
Oportunidades de inversión:
Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2025.
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.