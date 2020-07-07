  1. Realting.com
  Complejo residencial Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Complejo residencial Luxurious Above Element project near Bang Tao beach.

Ban Bang Thao, Tailandia
de
$173,000
;
15
ID: 27955
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 002130
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 10/9/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale
  • Pueblo
    Ban Bang Thao

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Por encima de Element es un nuevo complejo residencial premium con todas las comodidades, situado en una de las zonas más prestigiosas de Phuket - Chong Thale, a sólo 2,5 km de Bang Tao Beach.

El complejo de estilo mediterráneo consta de dos edificios de 7 plantas, que contienen 263 unidades - apartamentos con uno, dos y tres dormitorios, que van desde 38 m2 a 138 m2.

Todos los apartamentos se ofrecen con acabado llave en mano. El diseño interior se realiza en un estilo mediterráneo, en colores claros.

A 5 minutos a pie del complejo hay tiendas, restaurantes, galerías de compras Porto de Phuket y Boat Avenue, supermercado Villa Market. Cerca del complejo hay un club de golf "Laguna", famosos clubes de playa Xana y Catch, parque acuático Blue Tree.

Oportunidades de inversión:

  • Posibilidad de participación en piscina de alquiler
  • Aprovechabilidad garantizada: (se proporcionan condiciones individualmente)
  • Gestión compleja: empresa de gestión internacional (aún siendo discutida, pero alguien conocido será elegido)

Finalización de la construcción: 4o trimestre de 2025.

Infraestructura:

  • Territorio paisajístico con jardín
  • Dos piscinas para adultos, una para niños
  • Jardines de techo con cócteles
  • Lobby Reception
  • Servicio de conserjería
  • Complejo deportivo profesional dinámico
  • Restaurantes
  • Coworking area
  • Club de juegos infantiles
  • Biblioteca multifuncional
  • Seguridad 24/7 del territorio
  • Autobús diario al supermercado, parque acuático y playa

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Ban Bang Thao, Tailandia

Pregunte lo que quiera
