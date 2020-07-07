  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Complejo residencial GARRYA RESIDENCES

Complejo residencial GARRYA RESIDENCES

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$999,703
;
13
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33055
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Objeto atractivo de inversión en la pintoresca isla de Phuket! Apartamentos y áticos exclusivos Residencias Garrya, situado en el pintoresco distrito de Bang Tao, Phuket, Tailandia.
¡Instalaciones disponibles!
¡A sólo 100 metros de la playa!
Los apartamentos irradian un ambiente acogedor caracterizado por texturas ricas y tonos terrenales, enfatizados por follaje verde, inscrito orgánicamente en el interior. Desde las terrazas abiertas, los residentes tienen una vista impresionante, que combina orgánicamente con el pintoresco paisaje marítimo exterior. Combinando elementos orgánicos naturales y minimalismo moderno, el proyecto encarna la encarnación de la vida de bienestar en la playa.
Instalaciones: Los residentes podrán disfrutar de una amplia gama de comodidades, incluyendo piscinas privadas en la azotea para cada ático, amplias aberturas de fachada que conectan el salón y comedor a los dormitorios, y impresionantes vistas al mar.
Ubicación:
- 100 m a Bang Tao Beach;
Restaurante Bangtao a 100 m
- 150 m a la tienda de datos Tops;
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

Localización en el mapa

Provincia de Phuket, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools in the convenient area of Bo Phut, Samui, Thailand
Provincia de Surat Thani, Tailandia
de
$428,635
Complejo residencial Serene condominium
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$653,847
Complejo residencial Bamboo Forest
Choeng Thale, Tailandia
de
$219,123
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$500,997
Complejo residencial New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$228,954
Está viendo
Complejo residencial GARRYA RESIDENCES
Provincia de Phuket, Tailandia
de
$999,703
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Mostrar todo Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Complejo residencial Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$108,673
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 7
Surin Sands Condominium es un proyecto boutique de élite ubicado en un exuberante entorno tropical. Además, el proyecto ofrece 82 apartamentos en 7 plantas con una superficie útil de 30 a 81 metros cuadrados. metros. ¡Está completamente amueblado con muebles importados de calidad para su…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Si Sunthon, Tailandia
de
$1,82M
El moderno complejo ofrece villas de dos plantas con piscinas, jardines y aparcamientos de varios tipos. Usted puede comprar un paquete de muebles de 2 a 3 millones de baht, dependiendo del tipo de villa. Junto al complejo, el desarrollador está construyendo una escuela internacional con pis…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Mostrar todo Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Complejo residencial GARDENIA PATTAYA
Pattaya City, Tailandia
de
$163,854
Número de plantas 7
¡Apartamentos de inversión en el sur de Pattaya!Una oferta ventajosa para inversores que buscan propiedades en una región turística.¡Excelente opción para vivir o alquilar! ¡Ingresos desde el 7%!¡Playa de Jomtien, 800 m!¡Cuotas disponibles!¡Los apartamentos están amueblados!Gardenia Pattaya …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones