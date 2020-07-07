Apart hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Radisson Blu está situado entre exclusivos complejos hoteleros de lujo, en la frontera con el Parque Nacional Sirinat, y Layan Beach está a 350 metros.
A poca distancia y acceso rápido al transporte hay tiendas, cafeterías, restaurantes, centros comerciales Porto de Phuket y Boat Avenue, así como el club de elite Laguna Golf.
Fase 1 (vendido): complejo hotelero operativo Laya Resort 5*
Fase 2 (en venta): Radisson Blu hotel, que consta de tres edificios de 7 plantas
El proyecto ofrece a los inversores:
🟦Bajo administración - Radisson Blu durante 15+10 años.
🟦5 años de renta garantizada de 6% anual.
🟦Relación de la piscina de alquiler de ingresos netos 70% al propietario, 30% a la empresa de gestión.
🟦El programa de alquiler permite al propietario utilizar la unidad durante hasta 4 semanas al año.
Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y venta, lo que significa que usted no perderá el dinero invertido bajo ninguna circunstancia, y su ingreso está garantizado.
Venta:
Edificio G: 209 unidades • Edificio H: 230 unidades • Edificio I: 94 unidades.
🟦Todas las residencias se entregan "llave" - con muebles, electrodomésticos, textiles y platos.
Derechos de propiedad:
Pago de baja 30%
Número de cuotas hasta el final de la construcción
Finalización de la construcción: 2o trimestre de 2026.
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.