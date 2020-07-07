  1. Realting.com
  Apart hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Apart hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Choeng Thale, Tailandia
de
$128,000
23
ID: 27958
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/9/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Radisson Blu está situado entre exclusivos complejos hoteleros de lujo, en la frontera con el Parque Nacional Sirinat, y Layan Beach está a 350 metros.

A poca distancia y acceso rápido al transporte hay tiendas, cafeterías, restaurantes, centros comerciales Porto de Phuket y Boat Avenue, así como el club de elite Laguna Golf.

Fase 1 (vendido): complejo hotelero operativo Laya Resort 5*

Fase 2 (en venta): Radisson Blu hotel, que consta de tres edificios de 7 plantas

El proyecto ofrece a los inversores:

🟦Bajo administración - Radisson Blu durante 15+10 años.
🟦5 años de renta garantizada de 6% anual.
🟦Relación de la piscina de alquiler de ingresos netos 70% al propietario, 30% a la empresa de gestión.

  • Período de devolución de 5 a 7 años
  • Crecimiento de capitalización hasta un 50% en 5 años
  • Rendimiento previsto hasta un 17% anual

🟦El programa de alquiler permite al propietario utilizar la unidad durante hasta 4 semanas al año.

Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y venta, lo que significa que usted no perderá el dinero invertido bajo ninguna circunstancia, y su ingreso está garantizado.

Venta:

  • Estudio - 25 m2
  • Unidades de un dormitorio - 35 m2 y 50 m2
  • Unidades de dos y tres dormitorios - 70 m2 y 75 m2

Edificio G: 209 unidades • Edificio H: 230 unidades • Edificio I: 94 unidades.

🟦Todas las residencias se entregan "llave" - con muebles, electrodomésticos, textiles y platos.

Derechos de propiedad:

  • Freehold
  • Depósito - 30+30+30

Pago de baja 30%
Número de cuotas hasta el final de la construcción

Finalización de la construcción: 2o trimestre de 2026.

Infraestructura:

  • Restaurantes y bares
  • Gimnasio
  • Coworking
  • Lobby
  • Piscinas y zonas de recreación
  • Wellness & SPA
  • Parque infantil para diferentes edades
  • Animación
  • Y mucho más

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Choeng Thale, Tailandia

