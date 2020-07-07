Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.

El esperado comienzo de ventas en Bang Tao por el legendario desarrollador Título!

El Título Vivi Condominium es un nuevo proyecto boutique en la zona Bang Tao, a solo 350 metros del mar.

Hay potencial aquí que es difícil de ignorar:

La entrada es 1,5 millones de baht más baja que en Modeva y Legendario

Esto significa que en un año y medio, según la misma tendencia, el aumento será por lo menos +1,5 millones de baht (30-60%)

O del 15% de los ingresos pasivos en alquiler (contratos a largo plazo de 1.200 USD/mes)



Unicidad:

La entrada es menor que los competidores al principio - aumento garantizado

Formato boutique - comodidad y liquidez

Gestión del desarrollador - alquiler estable y servicio

El complejo consta de un edificio de 8 pisos, un total de 186 apartamentos - apartamentos de una habitación con una superficie de 28 m2 a 52 m2.

A poca distancia y acceso rápido al transporte hay tiendas, cafeterías, restaurantes, centros comerciales Porto de Phuket y Boat Avenue, así como el elite Laguna Golf Club.

Los apartamentos están decorados en un estilo mediterráneo elegante con colores cálidos y materiales naturales. Amplias habitaciones, una cocina moderna y grandes ventanas crean un espacio cómodo con vistas a la vegetación y los paisajes.

El Título Vivi es atractivo tanto para la residencia personal como para la inversión.

Todos los apartamentos tienen un dormitorio separado. No hay estudios, y tampoco hay grandes unidades de 2-3 habitaciones.

Equipamientos y precios:

1BR S (27 metros cuadrados - 28 metros cuadrados) - 66 unidades, precio de 3.16 - 4.15 millones de THB

1BR M (29 metros cuadrados - 30 metros cuadrados) - 83 unidades, precio de 3,47 a 4,46 millones de THB

1BR+ (46 metros cuadrados - 52 metros cuadrados) - 32 unidades, precio de 5,6 a 7,84 millones THB

Pago de baja 25%

No hay cuotas de interés hasta el final de la construcción.

Fecha de terminación: Q4 2027.

Infraestructura:

Piscina cubierta

Lobby

Coworking

Fitness

Café

Zona de spa

Aparcamiento

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.