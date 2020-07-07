  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Choeng Thale
  Complejo residencial One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.

Choeng Thale, Tailandia
de
$99,757
;
4
ID: 28853
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

El esperado comienzo de ventas en Bang Tao por el legendario desarrollador Título!

El Título Vivi Condominium es un nuevo proyecto boutique en la zona Bang Tao, a solo 350 metros del mar.

Hay potencial aquí que es difícil de ignorar:

  • La entrada es 1,5 millones de baht más baja que en Modeva y Legendario
  • Esto significa que en un año y medio, según la misma tendencia, el aumento será por lo menos +1,5 millones de baht (30-60%)
  • O del 15% de los ingresos pasivos en alquiler (contratos a largo plazo de 1.200 USD/mes)


Unicidad:

  • La entrada es menor que los competidores al principio - aumento garantizado
  • Formato boutique - comodidad y liquidez
  • Gestión del desarrollador - alquiler estable y servicio

El complejo consta de un edificio de 8 pisos, un total de 186 apartamentos - apartamentos de una habitación con una superficie de 28 m2 a 52 m2.

A poca distancia y acceso rápido al transporte hay tiendas, cafeterías, restaurantes, centros comerciales Porto de Phuket y Boat Avenue, así como el elite Laguna Golf Club.

Los apartamentos están decorados en un estilo mediterráneo elegante con colores cálidos y materiales naturales. Amplias habitaciones, una cocina moderna y grandes ventanas crean un espacio cómodo con vistas a la vegetación y los paisajes.

El Título Vivi es atractivo tanto para la residencia personal como para la inversión.
Todos los apartamentos tienen un dormitorio separado. No hay estudios, y tampoco hay grandes unidades de 2-3 habitaciones.

Equipamientos y precios:

  • 1BR S (27 metros cuadrados - 28 metros cuadrados) - 66 unidades, precio de 3.16 - 4.15 millones de THB
  • 1BR M (29 metros cuadrados - 30 metros cuadrados) - 83 unidades, precio de 3,47 a 4,46 millones de THB
  • 1BR+ (46 metros cuadrados - 52 metros cuadrados) - 32 unidades, precio de 5,6 a 7,84 millones THB

Pago de baja 25%
No hay cuotas de interés hasta el final de la construcción.

Fecha de terminación: Q4 2027.

  • Infraestructura:
  • Piscina cubierta
  • Lobby
  • Coworking
  • Fitness
  • Café
  • Zona de spa
  • Aparcamiento

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Choeng Thale, Tailandia

