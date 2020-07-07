Complejo residencial The Balance Luxury Condominium Patong

Apartamento de lujo con muchas comodidades! Rendimiento de alquiler: 6-7% anual!
Incluido trim, cocina integrada e ingeniería - listo para el ajuste!
Ubicación única - el centro de Patong! ¡100 metros a Patong Beach!
El Condominio de Balanza de Lujo Patong es un proyecto residencial premium a 100 metros de Patong Beach, que combina casa inteligente, arquitectura de vidrio y altos rendimientos de alquiler.
Instalaciones: piscina de varios niveles con zonas de salón, sala de fitness con vistas, onsen, spa, co-working, biblioteca, zona de mascotas, BBQ-zona, zona de azotea con panorama, aparcamiento subterráneo, seguridad 24 horas, videovigilancia, recepción.
Ubicación:
- Phuket Surf House - 200 m
Bangla Boxing Stadium - 550 m
Banzaan Fresh Market - 1.3 km
Phuket International El aeropuerto es de 31.8 km.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.