Phuket, Tailandia

de €99,640

28–88 m² 4

Ríndete a: 2023

❖ Costo: Apartamento - estudio 28.4 m ² desde 105K $ Apartamento de 1 dormitorio de 36,8 m ² de 157K $ Apartamentos de 2 dormitorios con una superficie de 55,2 m ² desde 230K $ Apartamentos de 2 dormitorios con una superficie de 87,58 m ² desde 358K $ Otras áreas también están disponibles para su compra. * En Phuket, el costo cambia en proporción a las etapas del trabajo realizado. Cuanto más se acerca el proyecto a la etapa de finalización, mayor es el costo. El valor también puede cambiar según el tipo de cambio. Verifique el precio actual adicionalmente. ❖ Fecha de construcción Q4 2023. ❖ La distancia al mar es de 500 metros a Karon Beach. ❖ Ingresos garantizados: 7% durante 5 años A un precio de apartamento de 105K $, el ingreso anual será de 7.3K $. ❖ Al participar en el programa de grupo de alquiler, los inversores recibirán el 60% de los ingresos por alquiler. ❖ Gestión profesional de bienes inmuebles del desarrollador ( ingreso completamente pasivo ). ❖ Formulario de propiedad: su opción de propiedad / arrendamiento. ❖ Instalación por 2 años. *En este caso, será posible vivir o alquilar un apartamento desde el momento en que la instalación se ponga en funcionamiento. Las condiciones individuales de pago y entrega se analizan adicionalmente. Nuestro trabajo es obtener las mejores condiciones para usted en la mesa de negociaciones. ❖ Transacción remota posible ❖ Posible pago de critolutolut ❖ Aumento anual de costos para bienes inmuebles en la isla = 3-10% ( debido a la escasez de tierras y restricciones de construcción ) ❖ Inflación en Tailandia - menos del 1% ❖ Resort popular de clase mundial durante todo el año, aquí la demanda de alquiler siempre ha excedido la oferta. ❖ Al comprar bienes inmuebles con un valor total de 350K $, ayudamos a solicitar una visa de inversionista por un período de 5 años. 🔹 El complejo tiene una ubicación exitosa en el corazón de Karon, y casi todas las habitaciones ofrecen hermosas vistas del mar de Andaman. Todos los apartamentos están equipados con cocina moderna y fontanería de estilo europeo, muebles y electrodomésticos. 🔹 A pocos pasos del condominio hay mercados nocturnos y locales, tiendas de conveniencia, tiendas de masajes y spa, grandes centros comerciales, restaurantes con cocina tailandesa e internacional, clubes nocturnos, bares y varios espectáculos de entretenimiento. En el territorio: Lobby; Piscina en la azotea con zona para tomar el sol y relajarse; Restaurante; Bar; Sala de deportes; Sala de juegos para niños; Sistema de acceso electrónico; Estacionamiento; Seguridad las 24 horas y videovigilancia. Procedimiento para procesar una transacción: Reserva ( depósito / depósito ) - 3K $ * El monto está incluido en el valor de la propiedad. ** Depósito no reembolsable Si no está en Tailandia, entonces el contrato y dentro de 15-20 días el servicio de mensajería se lo entregará personalmente. Recibirá 3 juegos que debe firmar y 2 de ellos enviar de vuelta. Según el contrato, el primer pago se realiza mediante transferencia a la cuenta tailandesa del desarrollador. Los pagos posteriores se realizan de acuerdo con el cronograma del contrato. 1er pago 30% ( menos la reserva ) - pagado dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato y la reserva Discutimos los pagos restantes individualmente según sus deseos. Puede pagar mensualmente, puede trimestralmente. La única condición es que los pagos no excedan los 4 meses. ** Tenga en cuenta que el calendario de pagos puede variar, ya que el proyecto puede estar en cualquier etapa de construcción al momento de su compra. Además, pagó ( por separado después del pago del 100% ): Registro de propiedad: Freehold - 6.3% Arrendamiento - 1.1% Instalación de agua y medidores de luz - 600 $ Revisión: 500 THB por 1 m ² Pagos anuales: Sirviendo áreas comunes - 60 THB por 1 m ² 🔻 LA PROPUESTA ES INTERESO O QUIERE SABER MÁS LAS PROSPECTOS Y OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN DESESTERNIZACIÓN EN LA COCINA, ESCRIBIRNOS AHORA