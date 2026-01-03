Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Tailandia

Propiedad comercial 148 m² en Rawai, Tailandia
Propiedad comercial 148 m²
Rawai, Tailandia
Área 148 m²
Un desarrollador confiable ofrece un espacio comercial moderno de 148 m2, ideal para un spa,…
$28
por mes
Propiedad comercial 460 m² en Rawai, Tailandia
Propiedad comercial 460 m²
Rawai, Tailandia
Área 460 m²
El amplio espacio comercial con una superficie de casi 460 m2 ofrece oportunidades únicas pa…
$23
por mes
Fábrica y almacén en alquiler en Phetkasem Road, Sam Phran, Nakhon Pathom, Tailandia. en Nakhon Pathom, Tailandia
Fábrica y almacén en alquiler en Phetkasem Road, Sam Phran, Nakhon Pathom, Tailandia.
Nakhon Pathom, Tailandia
Área 14 400 m²
Número de plantas 2
Se alquila fábrica y almacén con dormitorio para empleados en Phetkasem Road, Sam Phran, Nak…
$41,465
por mes
Edificio de oficinas Kronos Sathorn, oficina en alquiler en Sathorn Road, Bangkok, Tailandia. en Bangkok, Tailandia
Edificio de oficinas Kronos Sathorn, oficina en alquiler en Sathorn Road, Bangkok, Tailandia.
Bangkok, Tailandia
Área 22 481 m²
Número de plantas 27
Edificio de oficinas Kronos Sathorn, oficina en alquiler en Sathorn Road, Bangkok, Tailandia…
$33
por mes
AIA Capital Center, oficina en alquiler en la zona de Ratchadaphisek, Rama 9, Bangkok, Tailandia. en Bangkok, Tailandia
AIA Capital Center, oficina en alquiler en la zona de Ratchadaphisek, Rama 9, Bangkok, Tailandia.
Bangkok, Tailandia
Área 54 000 m²
Número de plantas 34
Edificio AIA Capital Center, oficina en alquiler en el área de Ratchadaphisek, Rama 9, Bangk…
Precio en demanda
Edificio Unilever House, espacio de oficinas en alquiler cerca de Central Rama 9, Bangkok, Tailandia. en Bangkok, Tailandia
Edificio Unilever House, espacio de oficinas en alquiler cerca de Central Rama 9, Bangkok, Tailandia.
Bangkok, Tailandia
Área 3 107 m²
Número de plantas 12
Edificio Unilever House, oficina en alquiler cerca de Rama 9 MRT y cerca de los grandes alma…
$24
por mes
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra en Ban Prem Ruethai, Tailandia
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, Samut Pra
Ban Prem Ruethai, Tailandia
Área 9 000 m²
Número de plantas 14
Sor. Tower , office for rent in Bangna area. Next to Bangna-Trad Road, Bang Phli District, S…
Precio en demanda
Hotel en Bangkok, Tailandia
Hotel
Bangkok, Tailandia
Habitaciones 77
Número de plantas 9
$56,405
por mes
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi en Pak Kret District, Tailandia
Central Plaza Chaengwattana office tower, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret,Nonthaburi
Pak Kret District, Tailandia
Área 11 m²
Número de plantas 15
Central Plaza Chaengwattana office building, office for rent in Chaengwattana area, Pak Kret…
Precio en demanda
CentralwOrld Offices Building, oficina en alquiler en el corazón de Bangkok, Tailandia. en Bangkok, Tailandia
CentralwOrld Offices Building, oficina en alquiler en el corazón de Bangkok, Tailandia.
Bangkok, Tailandia
Área 9 m²
Número de plantas 45
CentralwOrld Offices Building, oficina en alquiler en el corazón de Bangkok. Junto a los gra…
$33
por mes
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachonnani Roa en Bangkok, Tailandia
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachonnani Roa
Bangkok, Tailandia
Área 313 m²
Número de plantas 23
Central Pinklao Office Tower, office for rent in the Pinklao area. Next to Borommaratchachon…
Precio en demanda
G Tower, espacio de oficina de grado A en alquiler en Rama 9 - área de Ratchadaphisek, Bangkok, Tailandia. en Bangkok, Tailandia
G Tower, espacio de oficina de grado A en alquiler en Rama 9 - área de Ratchadaphisek, Bangkok, Tailandia.
Bangkok, Tailandia
Área 370 m²
Número de plantas 36
G Tower, oficina de grado A en alquiler en Rama 9 - área de Ratchadaphisek, cerca de MRT Ram…
$28
por mes
The Ninth Towers Grand Rama 9, espacio de oficinas en alquiler en el área de Rama 9, Bangkok, Tailandia. en Bangkok, Tailandia
The Ninth Towers Grand Rama 9, espacio de oficinas en alquiler en el área de Rama 9, Bangkok, Tailandia.
Bangkok, Tailandia
Área 1 500 m²
Número de plantas 36
The Ninth Towers Grand Rama 9, espacio de oficina en alquiler en Rama 9, cerca de los grande…
Precio en demanda
Edificio Ritratana, Oficina en alquiler en la zona de Ramkhamhaeng, cerca de la Línea Naranja, Ramkhamhaeng 12. en Bangkok, Tailandia
Edificio Ritratana, Oficina en alquiler en la zona de Ramkhamhaeng, cerca de la Línea Naranja, Ramkhamhaeng 12.
Bangkok, Tailandia
Área 2 500 m²
Número de plantas 7
Edificio Ritratana, oficina en alquiler en la zona de Ramkhamhaeng, cerca de la Línea Naranj…
$12
por mes
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT Si Iam en Bangkok, Tailandia
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT Si Iam
Bangkok, Tailandia
Área 162 m²
Número de plantas 38
Central City Tower Bangna, office for rent next to Central Bangna Department Store, near MRT…
Precio en demanda
140 Wireless, espacio de oficina en alquiler cerca de Lumpini Park Bangkok, Tailandia. en Bangkok, Tailandia
140 Wireless, espacio de oficina en alquiler cerca de Lumpini Park Bangkok, Tailandia.
Bangkok, Tailandia
Área 24 000 m²
Número de plantas 22
Edificio de oficinas 140 Wireless, oficina en alquiler en la zona de Wireless Road y Sarasin…
$28
por mes
