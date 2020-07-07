  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Rawai
  4. Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY

Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY

Rawai, Tailandia
de
$112,929
27/1/26
$112,929
27/3/25
$103,755
26/4/24
$114,757
;
12
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 19540
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/1/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Rawai

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

¡Objeto atractivo para la inversión!

Un ingreso garantizado del 6% durante los primeros 3 años.

¡Instalación!

800 metros de Rawai Beach!

VIP Space Odyssey se encuentra en un telón de fondo de colinas boscosas.

Instalaciones: salón deportivo, piscina infinita en el techo, habitación infantil.

Ubicación:

- Playa Rawai, 800m;

- Playa de Nai Harn, 3 km;

- Playa de Yanui, 3,5 km;

- restaurantes;

- centros comerciales;

- centros de entretenimiento;

- SPA y más.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

Localización en el mapa

Rawai, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tailandia
de
$208,272
Complejo residencial EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Tailandia
de
$126,546
Complejo residencial New complex of villas with gardens and swimming pools, 5 minutes away from an international school, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$764,758
Complejo residencial Utopia Dream
Thep Krasatti, Tailandia
Precio en demanda
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$690,595
Está viendo
Complejo residencial VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Tailandia
de
$112,929
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$129,765
El nuevo condominio de negocios donde el lujo cumple con la sostenibilidad y la eco-amigración. Este no es sólo un lugar para vivir, es su rincón personal de armonía y comodidad. Infraestructura y servicios en el complejo:Hogar inteligenteAparcamiento subterráneoGran piscina con barSala de e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tailandia
de
$582,820
Bienvenidos a nuestra exclusiva colección de villas de lujo modernas enclavadas en la idílica ubicación de Rawai, Phuket. Ofreciendo la combinación perfecta de elegancia y funcionalidad, estas meticulosas villas de 3 y 4 dormitorios redefinen el lujo viviendo en Phuket, al sur de Tailandia, …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Mostrar todo Edificio de apartamentos Palmetto
Edificio de apartamentos Palmetto
Karon, Tailandia
de
$167,419
Año de construcción 2019
Número de plantas 6
Área 32–68 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Característica del objeto: El desarrollador ofrece un programa de alquiler del 70/30% En el complejo: Boutique - el condominio se encuentra a poca distancia del mar. En los pisos 6 - hay treinta apartamentos individuales y dobles de 32 a 68 metros cuadrados con vistas al mar o en las pintor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
176,723
Apartamentos 2 habitaciones
68.0
239,000
Desarrollador
Art House
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones