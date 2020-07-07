  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Chalong
  4. Barrio residencial FANTASEA CONDO CHALONG

Barrio residencial FANTASEA CONDO CHALONG

Chalong, Tailandia
de
$78,998
;
9
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33041
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Mueang Phuket
  • Ciudad
    Chalong

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Invertir en apartamentos únicos que proporcionan altos rendimientos y aumentos de precios cada año.
¡Instalación!
Apartamento totalmente amueblado!
FANTASEA CONDO CHALONG estará situado en el corazón de Chalong, frente al centro comercial Robinson Lifestyle. Este proyecto ofrece la combinación perfecta de accesibilidad y belleza natural, apoyando los deseos y preferencias de cada residente.
Instalaciones: aparcamiento, piscina, zona de coworking, fitness, seguridad las 24 horas del día.
Ubicación:
a pocos minutos en coche de las pintorescas playas del sur;
- hay numerosas tiendas, restaurantes y entretenimiento;
- cerca de una escuela internacional y un jardín de infantes.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso

Localización en el mapa

Chalong, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Proud Rawai
Phuket City Municipality, Tailandia
de
$112,000
Complejo residencial Saturday S
Rawai, Tailandia
de
$192,981
Complejo residencial Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tailandia
de
$86,949
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, Maenam area, Samui, Thailand
Baan Mae Nam, Tailandia
de
$270,240
Complejo residencial The Aqua – Phuket
Choeng Thale, Tailandia
de
$220,492
Está viendo
Barrio residencial FANTASEA CONDO CHALONG
Chalong, Tailandia
de
$78,998
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Complejo residencial First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$111,013
Un complejo residencial único con un tema japonés de SPA y bienestar en el corazón de Pattaya, a sólo 1 km de las principales atracciones y playas.Se trata de un proyecto de baja altura centrado en el bienestar y un estilo de vida armonioso, entre las comodidades de un SPA de tamaño completo…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$105,787
Situado en el corazón de Phuket, Tailandia, complejo de condominio de ocho plantas ofrece un refugio para nómadas digitales e inversores inteligentes por igual. Con una ubicación estratégica a pocos minutos de la playa de Nai Yang y a poca distancia de los servicios y atracciones esenciales,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Bellevue Lagoon
Complejo residencial Bellevue Lagoon
Complejo residencial Bellevue Lagoon
Complejo residencial Bellevue Lagoon
Complejo residencial Bellevue Lagoon
Mostrar todo Complejo residencial Bellevue Lagoon
Complejo residencial Bellevue Lagoon
Choeng Thale, Tailandia
de
$144,589
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 7
3 objetos inmobiliarios 3
Laguna Bellevue El nuevo condominio de lujo se construirá muy cerca de la zona más famosa y popular de la isla entre el público sofisticado: Laguna, lo que hace que el proyecto sea verdaderamente único en términos de precio y ubicación. El desarrollador ofrece precios realmente buenos, porqu…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones