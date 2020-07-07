Barrio residencial FANTASEA CONDO CHALONG

Invertir en apartamentos únicos que proporcionan altos rendimientos y aumentos de precios cada año.

¡Instalación!

Apartamento totalmente amueblado!

FANTASEA CONDO CHALONG estará situado en el corazón de Chalong, frente al centro comercial Robinson Lifestyle. Este proyecto ofrece la combinación perfecta de accesibilidad y belleza natural, apoyando los deseos y preferencias de cada residente.

Instalaciones: aparcamiento, piscina, zona de coworking, fitness, seguridad las 24 horas del día.

Ubicación:

a pocos minutos en coche de las pintorescas playas del sur;

- hay numerosas tiendas, restaurantes y entretenimiento;

- cerca de una escuela internacional y un jardín de infantes.

Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!

* El coste puede variar dependiendo del curso