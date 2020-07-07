Complejo residencial Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Un complejo residencial elegante en el distrito de Thalang de un desarrollador tailandés con 15 años de experiencia en la construcción.

El proyecto ofrece apartamentos elegantes y confortables con diseños reflexivos, situados en una zona tranquila y verde. Los residentes disfrutarán de una piscina, zona de fitness y acogedoras zonas comunes, creando un ambiente de vida cómodo y agradable.

La primera fase incluye tres edificios y una casa club, con un total de 411 apartamentos – estudios, uno-, dos- y unidades de tres dormitorios, que van desde 26 metros cuadrados a 78 metros cuadrados.

Fecha de terminación: Q4 2026.

Infraestructura:

Shuttle a Bang Tao Beach (8.8 km)

Piscinas (60 metros)

Gimnasios

Espacio de trabajo

Habitación para niños

Sauna

Jacuzzi

Yoga studio

Aparcamiento

Estaciones de carga

Centro comercial de residentes

Treadmill

Jardín y zona de relajación

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.