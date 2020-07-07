  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Thep Krasatti
  4. Complejo residencial Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Complejo residencial Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.

Thalang, Tailandia
$83,825
7
ID: 28086
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/9/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Thep Krasatti

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Un complejo residencial elegante en el distrito de Thalang de un desarrollador tailandés con 15 años de experiencia en la construcción.

El proyecto ofrece apartamentos elegantes y confortables con diseños reflexivos, situados en una zona tranquila y verde. Los residentes disfrutarán de una piscina, zona de fitness y acogedoras zonas comunes, creando un ambiente de vida cómodo y agradable.

La primera fase incluye tres edificios y una casa club, con un total de 411 apartamentos – estudios, uno-, dos- y unidades de tres dormitorios, que van desde 26 metros cuadrados a 78 metros cuadrados.

Fecha de terminación: Q4 2026.

Infraestructura:

  • Shuttle a Bang Tao Beach (8.8 km)
  • Piscinas (60 metros)
  • Gimnasios
  • Espacio de trabajo
  • Habitación para niños
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Yoga studio
  • Aparcamiento
  • Estaciones de carga
  • Centro comercial de residentes
  • Treadmill
  • Jardín y zona de relajación

Para más información sobre este proyecto, por favor llámenos o envíenos un correo electrónico.

Localización en el mapa

Thalang, Tailandia

