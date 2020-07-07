  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Choeng Thale
  4. Apart hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Apart hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.

Ban Bang Thao, Tailandia
de
$160,000
BTC
1.9031681
ETH
99.7531795
USDT
158 189.5209329
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
8
Dejar una solicitud
ID: 27564
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 001155
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 6/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket
  • Barrio
    Thalang
  • Ciudad
    Choeng Thale
  • Pueblo
    Ban Bang Thao

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski
Русский Русский

Un condominio moderno en el complejo Andaman City, situado en la zona Choeng Thalei (Phuket), a solo 500 metros de la playa Bang Tao.

El proyecto incluye dos edificios de 7 plantas con una superficie total de unos 9.5000 m2 y solo 311 apartamentos. Los apartamentos de la planta baja tienen acceso directo a piscinas compartidas o privadas.

Gestión compleja - Radisson Hotel Group:

  • Radisson Hotel Group es uno de los operadores de desarrollo más grandes y dinámicos del negocio hotelero.
  • La cartera Radisson incluye nueve marcas y más de 1.500 hoteles en 114 países. La empresa ha estado trabajando en la industria de la hospitalidad durante más de 60 años, centrándose en la personalización y una experiencia única para los huéspedes.
  • La gestión hotelera Radisson garantiza un alto nivel de servicio y un ingreso estable para los inversores.
  • El complejo operará un sistema de piscinas de alquiler en un ratio 70/30 con la posibilidad de que los propietarios vivan en los propios apartamentos.
  • Además, Radisson ofrece su propio programa de lealtad con tarifas y privilegios exclusivos para los miembros.
  • El proyecto implementa soluciones de ingeniería modernas: sistemas de hogar inteligentes, ventanas panorámicas, insonorización, puertas incendiarias, sistemas de extinción de incendios, sistema de purificación de agua japonesa, calentadores privados de agua, estacionamiento subterráneo y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

La ubicación tiene una infraestructura bien desarrollada: campos de golf, centros de spa, restaurantes internacionales, clubes deportivos, zonas comerciales Boat Avenue y Porto de Phuket se encuentran cerca. Phuket International El aeropuerto está a unos 30 minutos en coche.

Fecha de terminación: Q4 2026.

Infraestructura:

  • Restaurante en la planta baja
  • Restaurante en la azotea con bar
  • Gimnasio en el techo
  • Coworking y lobby
  • Piscinas y zonas de recreación
  • Wellness & SPA
  • Alquiler de deportes acuáticos y equipos
  • Parque infantil para diferentes edades
  • Parque acuático y club infantil con animación
  • Mini disco, misiones y clases maestras

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Ban Bang Thao, Tailandia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Gated complex of townhouses with swimming pools on the first sea line, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tailandia
de
$3,22M
Complejo residencial The Zero Bang Tao
Choeng Thale, Tailandia
de
$101,183
Complejo residencial Complex of villas with around-the-clock security and a kids' playground close to international schools and beaches, Samui, Thailand
Baan Lamai, Tailandia
de
$613,657
Complejo residencial Laguna Beachside
Choeng Thale, Tailandia
de
$955,211
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tailandia
de
$247,251
Está viendo
Apart hotel The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Tailandia
de
$160,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New luxury villas 10 minutes away from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury villas 10 minutes away from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury villas 10 minutes away from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury villas 10 minutes away from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury villas 10 minutes away from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial New luxury villas 10 minutes away from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Complejo residencial New luxury villas 10 minutes away from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Thalang, Tailandia
de
$1,12M
La compleja infraestructura:parque de 2 hacomplejo deportivosimuladores de golf y esquísupermercadosboutiquesrestaurantesescuelaTerminación:Primera fase - 2026todo el proyecto - 2028.Ubicación e infraestructura cercana Nai Yang y Mai Khao Las playas son el lugar aislado y pintoresco en la co…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Mostrar todo Complejo residencial Laguna Beachside
Complejo residencial Laguna Beachside
Choeng Thale, Tailandia
de
$955,211
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 131 m²
1 objeto inmobiliario 1
El complejo residencial Laguna Beachside, Phuket es un proyecto moderno y elegante situado a solo 200 metros de la famosa playa Bangtao, en una de las zonas más prestigiosas de Phuket. El complejo ofrece apartamentos acogedores con 1-3 dormitorios, ideales para vivir y relajarse.Característi…
Asociación
Phuket Property Association
Dejar una solicitud
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Mostrar todo Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Complejo residencial Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Ko Samui, Tailandia
de
$601,684
Ofrecemos villas únicas con piscinas.Superficies - de 679 m2 a 1.307 m2.Características de los planos Cada casa tiene un amplio salón de planta abierta con cocina equipada y zona de comedor. Todas las habitaciones tienen baño privado.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuen…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Tailandia
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
07.07.2020
En Tailandia se ha simplificado el proceso de registro para ciudadanos extranjeros
Mostrar todas las publicaciones