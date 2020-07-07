Complejo residencial SKYPARK ELARA

Invierte en un complejo residencial único que combina lujo, naturaleza y alta rentabilidad!

¡Lee hasta un 8%!

El crecimiento proyectado es de 10-15% por año!

¡Instalaciones disponibles!

Skypark Elara Lakelands es un exclusivo complejo residencial en la famosa Laguna Phuket, creado para aquellos que buscan armonía con la naturaleza. El proyecto consta de tres edificios, cada uno de los cuales tiene siete plantas y 220 amplios apartamentos de 54 a 181 metros cuadrados. El complejo se encuentra entre zonas temáticas como colinas, jardines, bosques y lagos, conectadas por una red de senderos de 15 km de largo. Disfrute de comodidades de lujo, incluyendo piscinas infinitas en la azotea, centros de fitness y un club privado de playa.

Instalaciones: piscinas infinitas en techos, centros de fitness, club privado de playa, zona de barbacoa y miradores de jardín, estacionamiento cubierto y seguridad, jardín tropical y piscina comunitaria.

Ubicación:

Situado a solo 2.000 metros de la playa y junto al complejo integrado más grande de Asia, Laguna Phuket, el complejo ofrece vistas panorámicas de lagunas y bosques.

a 14 km del aeropuerto y a 6 km de las mejores escuelas internacionales;

El servicio de transporte ofrece un acceso conveniente al mar y las principales atracciones;

Excelentes enlaces de transporte hacen de este lugar ideal para una vida cómoda y descansar.

* El coste puede variar dependiendo del curso.