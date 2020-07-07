  1. Realting.com
Complejo residencial SKYPARK ELARA

Provincia de Phuket, Tailandia
de
$253,784
;
10
ID: 33054
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/12/25

Localización

  • País
    Tailandia
  • Región / estado
    Provincia de Phuket

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Invierte en un complejo residencial único que combina lujo, naturaleza y alta rentabilidad!
¡Lee hasta un 8%!
El crecimiento proyectado es de 10-15% por año!
¡Instalaciones disponibles!
Skypark Elara Lakelands es un exclusivo complejo residencial en la famosa Laguna Phuket, creado para aquellos que buscan armonía con la naturaleza. El proyecto consta de tres edificios, cada uno de los cuales tiene siete plantas y 220 amplios apartamentos de 54 a 181 metros cuadrados. El complejo se encuentra entre zonas temáticas como colinas, jardines, bosques y lagos, conectadas por una red de senderos de 15 km de largo. Disfrute de comodidades de lujo, incluyendo piscinas infinitas en la azotea, centros de fitness y un club privado de playa.
Instalaciones: piscinas infinitas en techos, centros de fitness, club privado de playa, zona de barbacoa y miradores de jardín, estacionamiento cubierto y seguridad, jardín tropical y piscina comunitaria.
Ubicación:
Situado a solo 2.000 metros de la playa y junto al complejo integrado más grande de Asia, Laguna Phuket, el complejo ofrece vistas panorámicas de lagunas y bosques.
a 14 km del aeropuerto y a 6 km de las mejores escuelas internacionales;
El servicio de transporte ofrece un acceso conveniente al mar y las principales atracciones;
Excelentes enlaces de transporte hacen de este lugar ideal para una vida cómoda y descansar.
Llame o escriba, responderemos todas sus preguntas!
* El coste puede variar dependiendo del curso.

