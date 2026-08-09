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Propiedades residenciales en venta en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

;
Corfú
42
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
160
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
226
Municipal Unit of Loutraki Perachora
225
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913 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Área 50 m²
Apartamento en venta con una superficie de 50 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - He…
$80,720
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
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Apartamento 2 habitaciones en Loutraki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Situado en una de las zonas más deseables de Loutraki, a solo 230 metros de la playa, este l…
$86,292
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Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 52 m²
Apartamento en venta de 52 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$192,574
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Apartamento en Vrachati, Grecia
Apartamento
Vrachati, Grecia
Área 75 m²
Apartamento en venta de 75 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El apartamento está si…
$201,799
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Villa en Perachora, Grecia
Villa
Perachora, Grecia
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la península Peloponesa. El sótano const…
$979,135
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Apartamento 4 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Situado en medio de los exuberantes olivares de la prestigiosa península de Vasilikos, esta …
$2,77M
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Adosado Adosado en Peloponnese Region, Grecia
Adosado Adosado
Peloponnese Region, Grecia
Área 240 m²
Venta adosada de 240 metros cuadrados en la Península Peloponesa en construcción. El adosado…
$553,506
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
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Villa en Kontokali, Grecia
Villa
Kontokali, Grecia
Área 230 m²
Venta villa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en la isla de Corfu. La primera planta cons…
$1,50M
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Adosado Adosado en Ioanian Islands, Grecia
Adosado Adosado
Ioanian Islands, Grecia
Área 120 m²
Venta zona de maisonette de 120 metros cuadrados. m en Lefkimmi La propiedad consta de dos …
$115,314
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Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 74 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 74 metros cuadrados en la isla de Corfu. La ca…
$288,284
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Adosado Adosado en Kiato, Grecia
Adosado Adosado
Kiato, Grecia
Área 58 m²
Venta zona adosada de 58 metros cuadrados en la península Peloponesa. El adosado se encuentr…
$172,970
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Casa 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Encaramado sobre las aguas cristalinas del Golfo Sarónico, en el prestigioso enclave costero…
$692,573
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Villa en Doukades, Grecia
Villa
Doukades, Grecia
Área 485 m²
Villa en venta de 485 metros cuadrados en la isla de Corfu. Desde las ventanas se puede ver …
$1,73M
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Apartamento en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Área 42 m²
Apartamento en venta con una superficie de 42 metros cuadrados en la península Peloponesa. E…
$148,755
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Casa de campo en Geraki, Grecia
Casa de campo
Geraki, Grecia
Área 120 m²
Venta una casa de 120 metros cuadrados en la parte oeste de Peloponnese. Está situado cerca …
$177,106
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Apartamento 1 habitacion en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Loutraki cerca de Corinth, apartamento amueblado de 56 metros cuadrados. luminoso 1er piso s…
$217,923
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 4 niv…
$200,720
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Casa de campo en Ioanian Islands, Grecia
Casa de campo
Ioanian Islands, Grecia
Área 87 m²
Casa en venta en Agios Panteleimonas Venta: Una casa unifamiliar que incluye: Apartamento i…
$115,314
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kiato, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$531,319
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
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Lefkada Municipality, Grecia
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Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
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Villa 6 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 3
En una de las zonas más buscadas de Loutraki, a solo 700 metros del mar, se ofrece una excep…
$637,618
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Casa de campo 7 habitaciones en Ipsos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Ipsos, Grecia
Dormitorios 7
Área 274 m²
Venta Casa de 3 plantas de 274 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta de…
$1,01M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
En venta una casita de 85 metros cuadrados. con vista encantadora al mar y al valle. La casi…
$177,106
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Villa en Nerantza, Grecia
Villa
Nerantza, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta villa de 1 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de 5 dormitori…
$2,31M
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 6
Área 220 m²
En venta 4 -casa de 220 metros cuadrados en Salónica. El semisótano consta de un almacén. La…
$531,319
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Megalopoli, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Megalopoli, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Casa tradicional de piedra de 215 metros cuadrados en el pueblo de Muria, Gortynia. Es una c…
$233,073
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Apartamento 1 habitacion en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Venta apartamento de 33 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la 4…
$153,492
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Erymanthos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Erymanthos, Grecia
Dormitorios 4
Área 271 m²
Venta Casa de 2 plantas de 271 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 salo…
$554,933
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Tipos de propiedades en Peloponnese Western Greece and the Ionian

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

con Garaje
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con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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