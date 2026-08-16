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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Paralia, Grecia

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casas independientes
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$194,817
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de…
$141,685
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponnese. El sótano consta de una coci…
$531,319
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 5
Área 352 m²
Venta Casa de 3 plantas de 352 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$3,78M
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Paralia, Grecia

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