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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Lefkada, Grecia

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3 propiedades total found
Villa en Tsoukalades, Grecia
Villa
Tsoukalades, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Islas Iónicas. El sótano consta de un do…
$2,48M
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Agencia
Grekodom Development
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Estudio 1 habitación en Lefkada Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/3
Apartamentos Resort • Golden Visa • Lefkada, Mar Jónico Modernos estudios en un nuevo com…
$285,103
VAT
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Casa 4 habitaciones en Lefkada Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 820 m²
Luxury Villa for Sale in Lefkada, Nydri Property Details Location: Ellomeno, Lefkad…
$619,151
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Lefkada, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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