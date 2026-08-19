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Propiedades residenciales en venta en Lefkada Municipality, Grecia

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Municipal Unit of Ellomenos
3
Municipal Unit of Lefkada
3
Municipal Unit of Sfakiates
3
11 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Lefkada Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/3
Apartamentos Resort • Golden Visa • Lefkada, Mar Jónico Modernos estudios en un nuevo com…
$285,103
VAT
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,71M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Área 420 m²
Venta villa de 420 metros cuadrados en Islas. Hay: paneles solares para calefacción por agua…
$2,60M
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Área 656 m²
Se vende villa de 656 metros cuadrados en las Islas Jónicas. La villa tiene un diseño fronta…
Precio en demanda
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Villa en Tsoukalades, Grecia
Villa
Tsoukalades, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Islas Iónicas. El sótano consta de un do…
$2,48M
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Vlycho, Grecia
Villa
Vlycho, Grecia
Área 167 m²
Venta villa de 167 metros cuadrados en Islas Iónicas. Hay: aire acondicionado. Extras inclui…
$2,18M
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Grekodom Development
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Situado en la ladera sobre la famosa playa de Kathisma, esta excepcional villa de lujo ofrec…
$1,73M
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Villa 9 habitaciones en Agios Petros, Grecia
Villa 9 habitaciones
Agios Petros, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 119 m²
Número de plantas 2
Detached House for Sale, floor: Ground floor, 1st (2 Levels), in the area: Agios Petros - Le…
$582,630
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Casa 4 habitaciones en Lefkada Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 820 m²
Luxury Villa for Sale in Lefkada, Nydri Property Details Location: Ellomeno, Lefkad…
$619,151
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lefkada Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Renovated Maisonette in the Heart of Lefkada City – Ideal for Residential and Touristic Use …
$302,918
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Tipos de propiedades en Lefkada Municipality

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Lefkada Municipality, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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