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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Aigialeia, Grecia

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Municipal Unit of Aegio
4
Municipal Unit of Akrata
3
Municipal Unit of Aegira
4
12 propiedades total found
Villa en Egira, Grecia
Villa
Egira, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta d…
$776,944
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Apartamento 1 habitacion en Egira, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Egira, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la t…
$123,974
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Apartamento 1 habitacion en Egira, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Egira, Grecia
Dormitorios 1
Área 54 m²
Venta apartamento de 54 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$94,457
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 3 habitaciones en Akrata, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Akrata, Grecia
Dormitorios 3
Área 98 m²
Venta Casa de 1 plantas de 98 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 3 do…
$187,733
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Casa de campo 3 habitaciones en Temeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Temeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta Casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$439,224
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Apartamento 2 habitaciones en Rododafni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rododafni, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Peloponés Occidental. El apartamento está situa…
$188,913
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Casa de campo 4 habitaciones en Egira, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Egira, Grecia
Dormitorios 4
Área 191 m²
Venta Casa de 2 plantas de 191 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$566,740
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Casa de campo 5 habitaciones en Akrata, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Akrata, Grecia
Dormitorios 5
Área 272 m²
Venta Casa de 2 plantas de 272 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 3 dorm…
$661,197
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Adosado Adosado 1 habitacion en Valimi, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Valimi, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta de maisonette de 65 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$188,913
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Casa de campo en Temeni, Grecia
Casa de campo
Temeni, Grecia
Área 191 m²
Venta Casa de 1 planta de 191 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Hay: paneles solares…
$531,319
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Casa de campo 2 habitaciones en Temeni, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Temeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La casa consta de 2 do…
$295,177
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Casa de campo en Temeni, Grecia
Casa de campo
Temeni, Grecia
Área 450 m²
Venta Casa de 1 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese. Una magnífica vista de la mo…
$566,740
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Tipos de propiedades en Municipality of Aigialeia

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Aigialeia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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