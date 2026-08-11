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Propiedades residenciales en venta en Corfú, Grecia

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apartamentos
21
casas independientes
21
42 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Venta apartamento de 49 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$242,045
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Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: una chimenea, aire…
$2,24M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$680,280
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 3
Área 154 m²
Venta apartamento de 154 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$389,634
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 47 m²
Venta apartamento de 47 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$230,238
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Casa de campo 3 habitaciones en Alykes Potamou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Alykes Potamou, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 3…
$460,476
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 61 m²
Venta apartamento de 61 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$301,081
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$421,513
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Casa de campo 4 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 4
Área 204 m²
Venta casa de 3 plantas de 204 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta de…
$885,531
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Casa en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Una casa unifamiliar de 119 metros cuadrados, construida en 1960, se ofrece a la venta en un…
$409,554
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$430,959
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 56 m²
Venta apartamento de 56 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$277,467
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Casa de campo en Gouvia, Grecia
Casa de campo
Gouvia, Grecia
Área 310 m²
Una villa de 310 metros cuadrados está a la venta en la isla de Corfu. La villa se encuentra…
Precio en demanda
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Casa de campo 1 habitacion en Alykes Potamou, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Alykes Potamou, Grecia
Dormitorios 1
Área 57 m²
Venta casa de 1 plantas de 57 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de un dor…
$129,878
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 240 m²
Código de propiedad: HPS5599 - Casa en venta en Corfu Faiakes por € 980.000 . Esta casa amue…
$1,13M
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Casa de campo en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Área 128 m²
En venta hay dos edificios con una superficie total de 128 metros cuadrados. M, que se encue…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$655,293
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$495,898
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gouvia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gouvia, Grecia
Dormitorios 3
Área 185 m²
Venta de maisonette de 185 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 3 nivel…
$531,319
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta apartamento de 56 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$247,924
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$799,795
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Dormitorios 2
Área 380 m²
Venta en construcción Casa de 1 plantas de 380 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa…
$625,776
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Villa en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Villa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
En venta 4 - villa de 250 metros cuadrados en la isla de Corfú. El sótano semi - consta de u…
$2,24M
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Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$596,258
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Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta apartamento de 72 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$295,177
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Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$667,100
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Casa de campo en Agia Eleni, Grecia
Casa de campo
Agia Eleni, Grecia
Área 345 m²
Venta Casa de 1 planta de 345 metros cuadrados en la isla de Corfu. Hay: chimenea, aire acon…
$566,740
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Apartamento en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Área 104 m²
Apartamento en venta de 104 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situad…
$267,922
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Casa de campo 6 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 6
Área 275 m²
Venta casa de 3 plantas de 275 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$1,12M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 6
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 3 nivel…
$472,283
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Parámetros de las propiedades en Corfú, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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