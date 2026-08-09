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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Ellomenos, Grecia

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casas independientes
3
3 propiedades total found
Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Área 656 m²
Se vende villa de 656 metros cuadrados en las Islas Jónicas. La villa tiene un diseño fronta…
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Villa en Lefkada Municipality, Grecia
Villa
Lefkada Municipality, Grecia
Área 420 m²
Venta villa de 420 metros cuadrados en Islas. Hay: paneles solares para calefacción por agua…
$2,60M
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Villa en Vlycho, Grecia
Villa
Vlycho, Grecia
Área 167 m²
Venta villa de 167 metros cuadrados en Islas Iónicas. Hay: aire acondicionado. Extras inclui…
$2,18M
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Ellomenos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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