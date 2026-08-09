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Apartamentos en venta en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

;
Corfú
21
Municipal Unit of Loutraki Perachora
125
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
125
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
32
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239 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Apartamento
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecia
Área 50 m²
Apartamento en venta con una superficie de 50 metros cuadrados en el Peloponés Oriental - He…
$80,720
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Apartamento 2 habitaciones en Loutraki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/3
Situado en una de las zonas más deseables de Loutraki, a solo 230 metros de la playa, este l…
$86,292
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Apartamento en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento
Municipality of Corinth, Grecia
Área 52 m²
Apartamento en venta de 52 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$192,574
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Apartamento en Vrachati, Grecia
Apartamento
Vrachati, Grecia
Área 75 m²
Apartamento en venta de 75 metros cuadrados en el Peloponés Oriental. El apartamento está si…
$201,799
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Apartamento 4 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Situado en medio de los exuberantes olivares de la prestigiosa península de Vasilikos, esta …
$2,77M
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Apartamento en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Área 42 m²
Apartamento en venta con una superficie de 42 metros cuadrados en la península Peloponesa. E…
$148,755
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Apartamento 1 habitacion en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Loutraki cerca de Corinth, apartamento amueblado de 56 metros cuadrados. luminoso 1er piso s…
$217,923
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Apartamento 1 habitacion en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 33 m²
Venta apartamento de 33 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la 4…
$153,492
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Apartamento 1 habitacion en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 44 m²
Venta en construcción apartamento de 44 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está…
$181,829
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento tiene 2 nivele…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la s…
$230,238
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$421,513
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Apartamento 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/4
No te pierdas la oportunidad de poseer este recién construido 43. Apartamento de 67 metros c…
$171,436
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Apartamento 2 habitaciones en Kiato, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kiato, Grecia
Dormitorios 2
Área 104 m²
En venta Apartamento de 104 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El apartamento está…
$425,055
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Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/3
Bajo la construcción de un nuevo edificio de apartamentos de tres plantas en Loutraki. Vista…
$488,420
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Apartamento 1 habitacion en Egira, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Egira, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la t…
$123,974
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Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
En un moderno y elegante edificio residencial, se ofrece un hermoso y luminoso apartamento d…
$265,252
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Apartamento 1 habitacion en Assos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Assos, Grecia
Dormitorios 1
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Área 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali apartamento de 55 metros cuadrados. amueblado 2do piso luminoso en…
$116,537
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Apartamento 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Loutraki en el centro deg el municipio, apartamento de 60 metros cuadrados. ático 5 piso air…
$128,190
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Apartamento 2 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
Venta Apartamento de 28 metros cuadrados, 2a planta, totalmente reformado y amueblado, ideal…
$87,216
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Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 4/4
Venta de un moderno 86 metros cuadrados. Apartamento en un edificio de cuatro pisos de nueva…
$387,977
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
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Municipality of Corinth, Grecia
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Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El a…
$442,766
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Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
Venta de un moderno 73,33 metros cuadrados. Apartamento en un edificio de cuatro pisos de nu…
$294,663
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Un excelente apartamento esquina de 108 metros cuadrados está en venta, situado en una plant…
$327,217
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Apartamento en Kerasia, Grecia
Apartamento
Kerasia, Grecia
Área 43 m²
Venta apartamento de 43 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$144,142
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Apartamento 1 habitacion en Nerantza, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Nerantza, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Velo cerca de la localidad de Corinth Nerantza, apartamento de 58 metros cuadrados. planta b…
$96,143
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Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/3
Bajo la construcción de un nuevo edificio de apartamentos de tres plantas en Loutraki. Vista…
$511,958
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Apartamento 1 habitacion en Ano Garouna, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Ano Garouna, Grecia
Dormitorios 1
Área 37 m²
En venta Apartamento de 37 metros cuadrados en la isla de Corfú. El apartamento está situado…
$112,033
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Apartamento 3 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/2
En venta un apartamento de 100 m2 situado en una de las zonas más vibrantes y buscadas de Lo…
$267,318
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$655,293
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Tipos de propiedades en Peloponnese Western Greece and the Ionian

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Peloponnese Western Greece and the Ionian, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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