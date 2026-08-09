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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Patras, Grecia

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Municipal Unit of Patras
3
Patras
3
Municipal Unit of Paralia
4
9 propiedades total found
Villa en Municipality of Patras, Grecia
Villa
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Peloponnese. Semi-basement consta de 2 d…
$755,654
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 5
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$194,817
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 5
Área 352 m²
Venta Casa de 3 plantas de 352 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$3,78M
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LDV InvestLDV Invest
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponnese. El sótano consta de una coci…
$531,319
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 4
Área 360 m²
Venta casa de 2 plantas de 360 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. Planta baja const…
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Peloponés Occidental. La maisonette tiene 3 n…
$224,335
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 3
Área 144 m²
Venta Casa de 1 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de…
$767,461
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Patras, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de…
$141,685
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Patras, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Patras, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
En venta Apartamento de 50 metros cuadrados en el oeste del Peloponeso. El apartamento está …
$82,650
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Tipos de propiedades en Municipality of Patras

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Patras, Grecia

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con Vistas al mar
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