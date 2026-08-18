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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Pyrgos, Grecia

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casas independientes
13
14 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 3
Área 218 m²
Venta Casa de 3 plantas de 218 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$389,634
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Casa de campo 2 habitaciones en Katakolo, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Katakolo, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta Casa de 1 plantas de 72 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de …
$177,106
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Villa en Agios Ioannis, Grecia
Villa
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 5
Área 330 m²
Venta villa de 3 plantas de 330 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta d…
$661,197
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Pyrgos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Pyrgos, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Venta Casa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$318,791
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Casa de campo 3 habitaciones en Katakolo, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Katakolo, Grecia
Dormitorios 3
Área 153 m²
Venta Casa de 2 plantas de 153 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$354,213
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Casa de campo 2 habitaciones en Varvasaina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Varvasaina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. La casa consta de …
$305,357
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Pyrgos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Pyrgos, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. P…
$306,984
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$436,862
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta de maisonette de 110 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$1,51M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Pyrgos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Pyrgos, Grecia
Dormitorios 2
Área 61 m²
Venta apartamento de 61 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la p…
$188,913
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Casa de campo 6 habitaciones en Katakolo, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Katakolo, Grecia
Dormitorios 6
Área 150 m²
Venta Casa de 2 plantas de 150 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$259,756
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Pyrgos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Pyrgos, Grecia
Dormitorios 3
Área 147 m²
Venta de maisonette de 147 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$330,598
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Casa de campo en Agios Ioannis, Grecia
Casa de campo
Agios Ioannis, Grecia
Área 177 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 177 metros cuadrados en la isla de Corfu. La c…
$692,552
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Casa de campo 3 habitaciones en Agios Ioannis, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Agios Ioannis, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 2 plantas de 260 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 3…
$685,155
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Pyrgos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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