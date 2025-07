Wohnkomplex New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE

Die 21-stöckige Wohnanlage bietet gemütliche Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Jede Wohnung wird in das letzte Detail gedacht: teilweise Einrichtung, Einbauküchengeräte, "Smart Home" System und Kleiderschränke, um die Atmosphäre von Komfort, Harmonie und Privatsphäre zu schaffen.

Der Zest des Projekts ist ein privates Schwimmbad für jede Wohnung - Ihre persönliche Lounge-Bereich, schweben zwischen Himmel und Erde. Morgens treffen Sie sich, genießen Sie die tägliche Ruhe und machen Sie bei Sonnenuntergang Outdoor Partys mit Ihren Freunden.

Das Projekt bietet die beeindruckende Auswahl an Resort-Einrichtungen, darunter ein Außenpool mit einem Wohnbereich, einem Jacuzzi, Kinderbecken und einem Spielplatz sowie Yoga-, Pilates- und Tanzstudios sowie Meditationsbereiche. Nach dem Sport können Sie sich in der Sauna oder im Dampfbad entspannen, auf dem schattigen Pfad spazieren gehen oder im angelegten zen Garten mit einem Schaukel ruhen. Zur Unterhaltung gibt es ein Outdoor-Kino, einen Grillplatz, einen Außen-Event-Bereich sowie einen Kindergarten - alles für ein gutes Leben.

Einrichtungen:

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

private Pools in den Residenzen

Fitnessstudio

Sportplatz

Yoga, Pilates und Tanzstudios

Jacuzzi, Dampfbad und Sauna

Joggen und Wanderwege

Kinderspielplatz

Kindergarten

Grillplatz

Veranstaltungsbereich im Freien

Kino im Freien

zen garten

Abschluss - 4. Quartal 2028.

Zahlungsplan: 75/25 (Zahlungsplan 1 % pro Monat)

Eigenschaften der Wohnungen

Küchengeräte und ein Einbauschrank mit "Smart Home"-System sind im Preis inbegriffen.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Die Unterkunft befindet sich in Dubai Production City (ehemals bekannt als IMPZ), nur wenige Minuten entfernt vom Stadtzentrum Me’aisem und den wichtigsten Autobahnen, wie Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und Al Khail Road. Die Infrastruktur der Gegend ist gut entwickelt: renommierte Schulen, Supermärkte, Cafés, Schönheitssalons und medizinische Einrichtungen sind in der Nähe. Aufgrund der durchdachten Lage, werden Sie nur 10-15 Autominuten von JVC, Dubai Sports City und Mall of the Emirates entfernt, und in der Zukunft - auch von einer U-Bahn-Station, um noch bequemer Zugang zu überall in der Stadt.