Wohnkomplex Treppan Tower

UNIT MIX: Typisch 1 BR, 2 BR | 3 BR SKY VILLAS

Strand - 20 Minuten

JLT - 17 Minuten

Dubai Marina - 19 Minuten

Palm Jumeirah - 20 Minuten

Palm Jebel Ali - 21 Minuten

Al Maktoum Intl Flughafen - 22 Minuten

Business Bay - 25 Minuten

Ein Lifestyle-Ökosystem für ein gesünderes, grüneres und komfortables Leben. Die Philosophie von Teppan Living steht auf drei Säulen: Nachhaltigkeit, Wellness und Technologie. Jeder Raum ist durchdacht gestaltet, um Komfort, Nachhaltigkeit und Wellness zusammenzubringen, um eine gesündere und ausgewogenere Lebensweise zu gewährleisten. Technologie dient als Moderator für Bequemlichkeit, damit Menschen ihr bestes Leben mit wenig Aufwand leben können.

Teppan Living bringt Menschen zusammen - die Förderung von Verbindungen, gemeinsamen Erfahrungen und einer lebendigen Gemeinschaft, die ein Gefühl von Komfort und Zugehörigkeit für jeden Bewohner schafft. Es ist ein Lebensstil, der mit Ihrem Wohlbefinden entwickelt wurde.

Jumeirah Dorf Triangle ist eine ruhige Gemeinschaft zwischen Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und Al Khail Road in Dubai. Es liegt im Herzen von Dubai, äquidistant von beiden Enden der Stadt. Sie sind fast so nah am Dubai International Airport wie vom neuen Sheikh Maktoum International Airport. Es ist eine ruhige Gegend in erster Linie Villen und Stadthäuser mit traditionellen arabischen und mediterranen Ästhetik. Die Gemeinde ist üppig grün mit mehreren Parks und Freizeiträumen für Einzelpersonen und Familien.