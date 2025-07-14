Wohnkomplex Helvetia Marine

Helvetia Marine – Schweizer Qualität, Boutique-Insel-Lifestyle und Panoramablick auf die Dubai-Inseln!
Helvetia Marine ist ein stilvolles Premium-Projekt auf Dubai-Inseln, das Schweizer Ansatz zu Qualität, nachdenklicher Architektur und dem Konzept von Boutique Island Living kombiniert.
Lage Boutique Living:
Bewohner haben Zugang zu einem Premium-Set von Amenitis, ideal für einen aktiven und harmonischen Lebensstil:
- Infinity Pool auf dem Dach mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer,
- geschlossene und offene Fitnessräume,
- Lounge-Zone mit Blick auf den Meereshorizont,
Yoga und Meditationsräume,
- Spielplatz,
- Garten zum Wandern und Ausruhen.
Lage und Verfügbarkeit
Helvetia Marine befindet sich in einem der vielversprechendsten Teile der Dubai-Inseln – dem neuen Küstengebiet von Dubai mit einer 20 Kilometer langen Küste, Landschaftsstränden und Club-Infrastruktur.
Schlüsselabstände:
4 Minuten bis Dubai Islands Beach
12 Minuten zum Dubai International Airport
- 18 Minuten nach Downtown Dubai.
Kontaktieren Sie uns jetzt, um eine Helvetia Marine Präsentation zu erhalten, die Layouts zu erkunden und eine Residenz in einem stilvollen Schweizer Projekt auf Dubai Inseln zu wählen.