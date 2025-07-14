  1. Realting.com
Wohnkomplex Helvetia Marine

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$381,200
;
7
ID: 33021
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Helvetia Marine – Schweizer Qualität, Boutique-Insel-Lifestyle und Panoramablick auf die Dubai-Inseln!

Helvetia Marine ist ein stilvolles Premium-Projekt auf Dubai-Inseln, das Schweizer Ansatz zu Qualität, nachdenklicher Architektur und dem Konzept von Boutique Island Living kombiniert.

Lage Boutique Living:
Bewohner haben Zugang zu einem Premium-Set von Amenitis, ideal für einen aktiven und harmonischen Lebensstil:

- Infinity Pool auf dem Dach mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer,
- geschlossene und offene Fitnessräume,
- Lounge-Zone mit Blick auf den Meereshorizont,
Yoga und Meditationsräume,
- Spielplatz,
- Garten zum Wandern und Ausruhen.

Lage und Verfügbarkeit
Helvetia Marine befindet sich in einem der vielversprechendsten Teile der Dubai-Inseln – dem neuen Küstengebiet von Dubai mit einer 20 Kilometer langen Küste, Landschaftsstränden und Club-Infrastruktur.

Schlüsselabstände:
4 Minuten bis Dubai Islands Beach
12 Minuten zum Dubai International Airport
- 18 Minuten nach Downtown Dubai.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um eine Helvetia Marine Präsentation zu erhalten, die Layouts zu erkunden und eine Residenz in einem stilvollen Schweizer Projekt auf Dubai Inseln zu wählen.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

