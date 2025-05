Wohnkomplex New residential complex DG Villas with swimming pools, golf courses, tennis and golf academies, Jumeirah Golf Estate, Dubai, UAE

Die DG Villas ist eine exklusive Gemeinschaft im Jumeirah Golf Estate, dem renommierten Wohngebiet, wo Eleganz mit Gelassenheit verbunden ist. Dieses einzigartige Projekt wird für diejenigen erstellt, die Natur, Komfort und erstklassige Lebensqualität schätzen. Umgeben von zwei erstklassigen Golfplätzen bietet das Projekt nicht nur Unterkünfte, sondern den außergewöhnlichen Lebensstil voller Luxus. Villen mit 4-5 Schlafzimmern sind verfügbar.

Stellen Sie sich Ihren Morgen vor, wenn Sie auf die Terrasse gehen und genießen Sie Panoramablick auf die Golfplätze grünen Hügel, und leichte Brise füllt Luft mit Frische. Kinder laufen glücklich zu den Spielplätzen, und Sie beginnen Ihren Tag im Premium-Fitnesscenter oder am Weltklasse-Tennisplatz. Hier gibt es zwei legendäre Golfplätze - Earth Course und Fire Course. Für diejenigen, die ihre Fähigkeiten verbessern wollen, gibt es Tommy Fleetwood Academy, wo qualifizierte Trainer Ihnen helfen, Golf auf ein neues Niveau zu nehmen. Neben dem Golfclub haben Bewohner Zugang zu Tennis 360 Akademie mit persönlichen und Gruppentrainings, professionelle Paddel-Tennisplätze, Jogging- und Radwege sowie moderne Turnhallen. Diejenigen, die Erholung am Wasser mögen, werden den geräumigen Pool schätzen.

Das Zentrum des sozialen Lebens in der Gemeinschaft ist ein Clubhaus mit feinen Restaurants, Lounge-Bereichen und ein Spa-Center. Genießen Sie Gourmet-Menüs, verbringen Sie Ihren Abend in der gemütlichen Atmosphäre, organisieren private Veranstaltungen oder entspannen Sie sich einfach nach einem geschäftigen Tag hier. Zur Bequemlichkeit der Bewohner gehört das Gebiet des Komplexes auch Boutiquen, Supermärkte, Einkaufsgalerien und Lounge-Bereiche.

Einrichtungen:

Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene

zwei Golfplätze

Tennis- und Golfakademien

Spa

Tennisplätze

Fitnesscenter

Kinderspielplätze

Parks

Clubhaus

Abschluss - 4. Quartal 2028.

Zahlungsplan (60/40)

Eigenschaften der Wohnungen

Ohne Möbel. Geräte sind enthalten: Bosch, Siemens.

Dubai Hills Mall - 10 Minuten

Mall of the Emirates - 18 Minuten

Palm Jumeirah - 20 Minuten

Dubai Marina - 23 Minuten

Downtown Dubai - 25 Minuten

Schulen - 13 Minuten

Sheikh Zayed Road - 15 Minuten

Lage und Infrastruktur in der Nähe