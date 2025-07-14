  1. Realting.com
Wohnkomplex House of WELL

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$572,608
;
16
ID: 33029
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    13

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

House of WELL ist ein Premium-Clubhaus auf Dubai-Inseln, geschaffen für bewusstes Leben und absoluten Komfort!

House of WELL ist ein exklusives Projekt von Well Concept Real Estate Development, das sich im renommierten Küstengebiet von Dubai Islands befindet.

Die Innenräume sind in warmen Naturtönen mit Holz-, Stein- und Texturmaterialien hergestellt. Hohe Decken, durchdachtes Zeonen, weiche Beleuchtung und Panoramafenster bilden ein Gefühl von Raum, Sauberkeit und natürlichem Licht.

Konvenience und Wellness Philosophie
Haus von WELL ist um die Idee von Clubhouse Living gebaut – Zusammenführen von Wellness-, Sozial- und Arbeitsräumen unter einem Dach.

Die Bewohner sind mit:
- Pool auf dem Podium mit Entspannungszonen,
- Fitnessbereich und spezialisierte Wellnessräume,
- SPA und Ruheräume,
- Kinderspielzimmer,
- überdachte und offene Lounges,
- elegante Lobby mit Concierge,
- Smart Home Systeme,
- zweistufige Luft- und Wasserreinigung,
Dies ist ein wichtiger Bestandteil des Well Living Konzepts.

Der Komplex ist entworfen, um Arbeit, Erholung und sozialen Komfort auszugleichen.

Lage und Verfügbarkeit
Das Haus von WELL befindet sich im Herzen der Dubai-Inseln – ein vielversprechender Strand-Cluster mit neuen Stränden, Einkaufsbereichen und Yachthafen.

Reisezeit zu wichtigen Orten:
- 3 Minuten - Dubai Inseln Mall
- 5 Minuten - Dubai Islands Beach
- 7 Minuten - Dubai Inseln Marina
- 15 Minuten - Dubai International Airport
- 20 Minuten - Dubai Frame,
- 25 Minuten - DIFC,
30 Minuten - Burj Khalifa / Downtown Dubai

Die Lage verbindet die Privatsphäre der Küsten und eine ausgezeichnete Verkehrszugänglichkeit.

Kontaktieren Sie jetzt, um eine Präsentation des Hauses WELL zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine Residenz in einem Clubhaus für ein bewusstes und harmonisches Leben am Meer geschaffen.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken

