Wohnkomplex House of WELL

House of WELL ist ein Premium-Clubhaus auf Dubai-Inseln, geschaffen für bewusstes Leben und absoluten Komfort!



House of WELL ist ein exklusives Projekt von Well Concept Real Estate Development, das sich im renommierten Küstengebiet von Dubai Islands befindet.



Die Innenräume sind in warmen Naturtönen mit Holz-, Stein- und Texturmaterialien hergestellt. Hohe Decken, durchdachtes Zeonen, weiche Beleuchtung und Panoramafenster bilden ein Gefühl von Raum, Sauberkeit und natürlichem Licht.



Konvenience und Wellness Philosophie

Haus von WELL ist um die Idee von Clubhouse Living gebaut – Zusammenführen von Wellness-, Sozial- und Arbeitsräumen unter einem Dach.



Die Bewohner sind mit:

- Pool auf dem Podium mit Entspannungszonen,

- Fitnessbereich und spezialisierte Wellnessräume,

- SPA und Ruheräume,

- Kinderspielzimmer,

- überdachte und offene Lounges,

- elegante Lobby mit Concierge,

- Smart Home Systeme,

- zweistufige Luft- und Wasserreinigung,

Dies ist ein wichtiger Bestandteil des Well Living Konzepts.



Der Komplex ist entworfen, um Arbeit, Erholung und sozialen Komfort auszugleichen.



Lage und Verfügbarkeit

Das Haus von WELL befindet sich im Herzen der Dubai-Inseln – ein vielversprechender Strand-Cluster mit neuen Stränden, Einkaufsbereichen und Yachthafen.



Reisezeit zu wichtigen Orten:

- 3 Minuten - Dubai Inseln Mall

- 5 Minuten - Dubai Islands Beach

- 7 Minuten - Dubai Inseln Marina

- 15 Minuten - Dubai International Airport

- 20 Minuten - Dubai Frame,

- 25 Minuten - DIFC,

30 Minuten - Burj Khalifa / Downtown Dubai



Die Lage verbindet die Privatsphäre der Küsten und eine ausgezeichnete Verkehrszugänglichkeit.



Kontaktieren Sie jetzt, um eine Präsentation des Hauses WELL zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine Residenz in einem Clubhaus für ein bewusstes und harmonisches Leben am Meer geschaffen.