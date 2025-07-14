  1. Realting.com
Wohnkomplex ELARIS Rise

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$343,686
;
10
ID: 33026
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    21

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

ELARIS Rise ist ein neuer Premium Wohnkomplex von Object One mit Architektur der Zukunft und durchdachter Infrastruktur!

ELARIS Rise ist ein moderner Wohnkomplex von Object One, geschaffen für diejenigen, die die stilvolle Architektur, funktionale Räume und Komfort der neuen Generation schätzen.

Komfortausstattung
ELARIS Rise bietet eine gut ausgebaute Infrastruktur für Erholung, Sport und Ruhe:
- Außenpool und Sonnenterrassen,
- moderner Fitnessraum,
- Ruheräume und Coworking Space,
- Kinderspielplätze,
- grüne Wanderwege und gemütliche Ecken für Erholung,
Stilvolle Lobby und 24/7 Sicherheit.

Standort und Umgebung
ELARIS Rise befindet sich in einem vielversprechenden Teil von Dubai (Standort entspricht der Marke Object One) und bietet schnellen Zugang zu den wichtigsten Punkten der Stadt:

- Einkaufszentren und Supermärkte,
- Schulen und medizinische Einrichtungen,
- die wichtigsten Verkehrswege,
- Geschäfts- und Erholungsgebiete.

Hohe Mobilität macht den Komplex sowohl für Familien als auch für Profis bequem.

Kontaktieren Sie uns jetzt, um eine Präsentation von ELARIS Rise zu erhalten, die Layouts zu erkunden und eine Residenz im neuen Premiumprojekt Object One zu wählen.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Freizeit

