Wohnkomplex ELARIS Rise

ELARIS Rise ist ein neuer Premium Wohnkomplex von Object One mit Architektur der Zukunft und durchdachter Infrastruktur!
ELARIS Rise ist ein moderner Wohnkomplex von Object One, geschaffen für diejenigen, die die stilvolle Architektur, funktionale Räume und Komfort der neuen Generation schätzen.
Komfortausstattung
ELARIS Rise bietet eine gut ausgebaute Infrastruktur für Erholung, Sport und Ruhe:
- Außenpool und Sonnenterrassen,
- moderner Fitnessraum,
- Ruheräume und Coworking Space,
- Kinderspielplätze,
- grüne Wanderwege und gemütliche Ecken für Erholung,
Stilvolle Lobby und 24/7 Sicherheit.
Standort und Umgebung
ELARIS Rise befindet sich in einem vielversprechenden Teil von Dubai (Standort entspricht der Marke Object One) und bietet schnellen Zugang zu den wichtigsten Punkten der Stadt:
- Einkaufszentren und Supermärkte,
- Schulen und medizinische Einrichtungen,
- die wichtigsten Verkehrswege,
- Geschäfts- und Erholungsgebiete.
Hohe Mobilität macht den Komplex sowohl für Familien als auch für Profis bequem.
Kontaktieren Sie uns jetzt, um eine Präsentation von ELARIS Rise zu erhalten, die Layouts zu erkunden und eine Residenz im neuen Premiumprojekt Object One zu wählen.