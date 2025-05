Wohnkomplex New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE

Maimoon Gardens ist ein hochwertiger Wohnkomplex von Fakhruddin Properties in Jumeirah Village Circle (JVC). Das Projekt besteht aus zwei Hochhäusern und bietet Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern. Der Komplex konzentriert sich auf diejenigen, die nach komfortablen Unterkünften in einem modernen Bereich mit gut ausgebauter Infrastruktur und einem bequemen Zugang zu wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt suchen.

Die Hauptmerkmale der Maimoon Gardens sind geräumige Layouts, Qualitätsveredelung und durchdachtes Zeoning. Hier gibt es Apartments für junge Profis und Familien mit Kindern. Der Komplex ist umgeben von Geschäften, Schulen, medizinischen und Sportanlagen, so dass es ideal für dauerhafte Residenz.

Einrichtungen:

frische Luft

Wasserversorgung fortschrittliche Technologien

Smart Home

organisches Gewächshaus

Grüne Wand

Abfallentsorgung

zen Garten und Yoga und Meditationsbereiche

e-Fahrzeugladestation

Sportplatz

badminton gericht

Paddle Tennisplatz

Squash Court

Tischtennisplatte

Halle

Dampfbad und Sauna

Kinderspielplatz

Grillplätze

Sonnenliegen

Kaskadenwasserfall

Lazy River

Schwimmbad

Abschluss - 4. Quartal 2025.

Zahlungsplan 35/65

Eigenschaften der Wohnungen

Komplett eingerichtetes, intelligentes Haus

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Maimoon Gardens zieht diejenigen an, die Komfort und günstige Lage in Dubai schätzen. JVC ist für gute Verkehrsanbindung bemerkenswert: nur 20 Minuten nach Dubai Marina, 24 Minuten zum Stadtzentrum, 15 Minuten nach Mall of the Emirates und 17 Minuten nach Burj Al Arab.