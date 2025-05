Wohnkomplex New complex Athlon Premium Villas with swimming pools, parks and a club, Dubailand, Dubai, UAE

Athlon ist das erste Premium-Wohnungsprojekt in Dubai, wo die Umgebung selbst zu Aktivität, Gesundheit und Leben in voller Qualität inspiriert. Es ist nicht nur ein Komplex von Villen, es ist eine neue Philosophie des Alltags, erstellt von Aldar - einer der zuverlässigsten und respektablen Entwickler in VAE. Im grünen Teil von Dubailand gelegen, ist Athlon von der Natur umgeben und bietet die einzigartige Kombination aus Luxus, Abgeschiedenheit und Aktivität. Es gibt überall Jogging- und Radwege, Parkflächen und Trainingsplätze, um Bewegung zu einem natürlichen Teil Ihres Lebens zu machen. 4.6 km eines professionellen Joggingpfades, 2,2 km eines Familienwanderungspfades und 3,7 km Radwege warten auf Sportfans. Es gibt Trainingsbereiche und Paddel-Tennisplätze für aktive Freizeit.

Athlon Branded Club wird der wichtigste Hotspot - das architektonische Symbol des Projekts, das Fitnessbereiche, Kommunikationsräume und gemütliche Lounge-Terrassen umfasst. Nicht nur Annehmlichkeiten, sondern ein durchdachtes Ökosystem, das sich auf Körper und Geist konzentriert, warten hier auf Sie: von Sport- und Ernährungsberatung über Bio-Lebensmittel Lieferung und gesundheitsfördernde Webinare.

Das Leben in Athlon ist der perfekte Komfort und Service: Reinigung, Pflege von Haustieren, Autoservice, Lieferung von Waren aus lokalen Einzelhändlern, Programme für Kinder und ältere Menschen, Meisterklassen und Familienveranstaltungen. Intelligente Steuerungssysteme, Luftqualität und Lärmüberwachung, digitale Dienste und nachhaltige Technologien machen Ihren Alltag modern und umweltfreundlich.

Einrichtungen:

Outdoor-Sport- und Trainingsbereiche

Paddle Tennisplatz

Yoga- und Meditationsbereiche

Grüne Parks und Gehwege

Athlon Club mit Fitness- und Loungebereichen

Reinigungsservice

Pflege von Haustieren

Sicherheits- und Videoüberwachungssystem

Abschluss - 3. Quartal 2028.

Zahlungsplan: 60/40

Eigenschaften der Wohnungen

Ohne Möbel

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Athlon liegt in Dubailand und ist nur 25 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai und 30 Minuten vom Strand Jumeirah entfernt. Innerhalb eines der größten Grünflächen in Dubai, ist die Gemeinde von der Natur umgeben.