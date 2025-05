Wohnkomplex Empire LakeViews

Eingebettet in das pulsierende Herz von Liwan, zwischen der florierenden Dubai Silicon Oasis und dem ruhigen akademischen Hub von Academic City. Empire Lakeviews verbindet nahtlos die dynamische Energie des urbanen Lebens mit dem ruhigen Ambiente der pädagogischen Umgebung. Mit Innovationszentren und geschäftigen Industriezonen in der Nähe können die Bewohner einen unvergleichlichen Zugang zu wichtigen Annehmlichkeiten genießen und einen ausgewogenen Lebensstil in einer der beliebtesten Landschaften von Dubai genießen.

Empire LakeViews eleganter Empfang bietet ein anspruchsvolles und einladendes Erlebnis. Mit raffiniertem Dekor, ruhigem Seeblick und sorgfältig gestalteten Details verkörpert es eine ruhige Gnade, die für jeden Gast einen unvergesslichen Ton macht.

Mit POOL. SIZE RANGE : 407.09 - 425.39 SQ. FT.

- Nein. EMPIRE SIZE RANGE : 410.75 - 432.60 SQ. FT.

1 BHK MIT POOL. SIZE RANGE : 856.70 - 867.14 SQ. FT.

1 BHK MIT POOL. SIZE RANGE : 753.80 - 754.12 SQ. FT.

1 BHK OHNE POOL. SIZE RANGE : 753.80 - 754.12 SQ. FT.

1 BHK MIT POOL. SIZE RANGE : 804.28 - 830.11 SQ. FT.

1 BHK MIT POOL. SIZE RANGE : 789.86 - 789.96 SQ. FT.

2 BHK MIT POOL. SIZE RANGE : 1328.00 SQ. FT.

2 BHK MIT POOL. SIZE RANGE : 1319.66 SQ. FT.

3 BHK DUPLEX mit POOL. SIZE RANGE : 2633.71 SQ. FT.

Die Lift-Lobby und die Wartezone von Empire LakeViews strahlen anspruchsvolle Klasse aus, verschmelzen Komfort mit Raffinesse. Entwickelt, um eine beruhigende Pause zu bieten, bereichern diese Räume die Reise anmutig.

Die anspruchsvolle Liftlobby bietet Ihnen ein elegantes Vorspiel für Ihr Zuhause. Mit zeitgenössischem Design und raffinierten Oberflächen schafft es eine Atmosphäre von Komfort und Luxus und setzt den Ton für ein außergewöhnliches Wohnerlebnis.

Das Schwimmbad bietet ein Heiligtum der Entspannung und Eleganz, das sich tadellos mit der ruhigen Umgebung verbindet. Seine Design- und Serene-Atmosphäre bietet eine erfrischende Flucht, ideal zum Entspannen im Stil.

Der Creek Park bietet eine ruhige Flucht, lädt Besucher in üppige grüne Landschaften und friedliche Wege ein. Diese friedliche Gegend schafft einen beruhigenden Rückzugsort, wo die Schönheit der Natur Ruhe und Verjüngung bringt.

Der Tennisplatz von Empire LakeViews bietet einen erstklassigen Platz für Spieler aller Geschicklichkeitsstufen. Umgeben von malerischen Ausblicken bietet es den perfekten Rahmen für intensive Rallyes, Freizeitspiel und freundlichen Wettbewerb.

Der Basketballplatz lädt Bewohner ein, ihr Spiel mit hochwertigen Einrichtungen zu beleben. Ob für die Praxis, die freundlichen Spiele oder das wettbewerbsfähige Spiel, dieser lebendige Raum inspiriert Geschicklichkeit, Camaraderie und aktive Erholung für alle Altersgruppen.

Der Minigolfplatz im Empire LakeViews bietet einen herrlichen Rückzug. Dieser einladende Grünraum ermutigt die Bewohner zu entspannen, einen freundlichen Wettbewerb zu genießen und die Freude der Freizeit im Freien zu erleben.

Das Amphitheater verwandelt Abende in unvergessliche filmische Erlebnisse. Mit einem sternenbeleuchteten Ambiente und einem offenen Sitzplatz lädt es die Bewohner ein, sich zu entspannen, ihre Lieblingsfilme zu genießen und magische Momente gemeinsam zu teilen.

Impressionen Views Box Cricket-Anlage ist perfekt für Cricket-Liebhaber, um temperierte Spiele zu genießen. Mit einem gepflegten Stellplatz und einer einladenden Atmosphäre ist es ein Ort, an dem Camaraderie und Wettbewerb unvergessliche Momente für jedes Alter schaffen.

Die Joggingbahn lädt die Bewohner ein, ihren Tag mit energischen Pisten oder beruhigenden Spaziergängen zu beleben. Umgeben von grüner und frischer Luft, ist es ein idealer Raum für Fitness, Entspannung und genießen die Ruhe der Natur.

Empire LakeViews Co-Working Raum fördert Produktivität und Kreativität und bietet ein zeitgemäßes, dynamisches Umfeld für Profis. Mit inspirierenden Ansichten und funktionalem Design ist es ein idealer Rahmen, um Ideen, Netzwerke und Ziele zu fördern.

Das Panorama-Studio im Empire LakeViews bietet ein belebendes Fitness-Erlebnis in einem offenen Bereich. Dieser auffällige Raum ermöglicht es den Bewohnern zu trainieren, während sie eine atemberaubende Aussicht genießen, so dass jedes Training sowohl energisch als auch gehoben wird.

Impressionen Ansichten Kinder spielen Area bietet eine entzückende Flucht für Kinder zu erkunden, zu lachen und frei zu spielen. Sicher, bunt und voller aktiver Aktivitäten, es ist ein Raum, in dem Kindheit Erinnerungen jeden Tag gemacht werden.

Der Pet Park ist ein dedizierter Raum für Haustiere, um in einer sicheren Umgebung zu spielen und zu sozialisieren. Umgeben von der Natur, ist es ein einladender Ort für Haustiere und ihre Besitzer zusammen genießen.