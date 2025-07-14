  1. Realting.com
Wohnkomplex Breva

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$369,700
;
17
Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Breva ist ein Premium-Lifestyle mit Meerblick, innovative Technologie und Resort-Infrastruktur von AYS Developers auf Dubai Islands.

Breva ist ein moderner Premium Wohnkomplex von AYS Developers, der sich im Herzen des vielversprechenden Küstenclusters Dubai Islands befindet.

Einrichtungen und Lebensstil
Der Komplex bietet ein umfangreiches Angebot an Premium-Annehmlichkeiten:

- Infinity-Pool mit Meerwasser auf dem Dach mit Blick auf das Meer und den Yachthafen,
- Pool auf Podest,
- modernes Fitnessstudio,
- Die Bose Cinema Acoustics,
- Bereiche für Yoga und Meditation,
- Kinderspielplatz,
- Zimmer,
Grillplätze und Erholungsgebiete.

Jedes Element der Infrastruktur ist darauf ausgerichtet, einen Resort-Lifestyle innerhalb der Residenz zu schaffen.

Lage - das Zentrum von Dubai Inseln
Die strategische Lage macht das Projekt sowohl für Wohnen als auch für Investitionen bequem:

- 10 Minuten zum U-Bahnhof Gold Souq
20 Minuten nach Dubai International Airport und Downtown Dubai
- 18 Minuten nach Dubai World Trade Center
- 22 Minuten zum Dubai Frame,
- 33 Minuten nach Business Bay.

Dubai Islands entwickelt sich als neues Küsten-Lifestyle-Center mit Stränden, Marinas, F&B-Clustern und touristischen Attraktionen, die das langfristige Potenzial des Projekts erhöht.

Kontaktieren Sie jetzt, um eine Breva-Präsentation zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine Residenz in einem der technologisch fortschrittlichsten und stilvollsten Dubai-Inseln-Projekte von AYS Developers.

