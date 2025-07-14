Wohnkomplex Breva

Breva ist ein Premium-Lifestyle mit Meerblick, innovative Technologie und Resort-Infrastruktur von AYS Developers auf Dubai Islands.
Breva ist ein moderner Premium Wohnkomplex von AYS Developers, der sich im Herzen des vielversprechenden Küstenclusters Dubai Islands befindet.
Einrichtungen und Lebensstil
Der Komplex bietet ein umfangreiches Angebot an Premium-Annehmlichkeiten:
- Infinity-Pool mit Meerwasser auf dem Dach mit Blick auf das Meer und den Yachthafen,
- Pool auf Podest,
- modernes Fitnessstudio,
- Die Bose Cinema Acoustics,
- Bereiche für Yoga und Meditation,
- Kinderspielplatz,
- Zimmer,
Grillplätze und Erholungsgebiete.
Jedes Element der Infrastruktur ist darauf ausgerichtet, einen Resort-Lifestyle innerhalb der Residenz zu schaffen.
Lage - das Zentrum von Dubai Inseln
Die strategische Lage macht das Projekt sowohl für Wohnen als auch für Investitionen bequem:
- 10 Minuten zum U-Bahnhof Gold Souq
20 Minuten nach Dubai International Airport und Downtown Dubai
- 18 Minuten nach Dubai World Trade Center
- 22 Minuten zum Dubai Frame,
- 33 Minuten nach Business Bay.
Dubai Islands entwickelt sich als neues Küsten-Lifestyle-Center mit Stränden, Marinas, F&B-Clustern und touristischen Attraktionen, die das langfristige Potenzial des Projekts erhöht.
