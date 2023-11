Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €1,10M

294 m²

Kapitulation vor: 2023

Möchten Sie günstig investieren und Ihr Kapital erhöhen? Immobilien in den VAE sind heute die beste Option für Investitionen! - Das Wachstum des Marktes und der Wirtschaft des Landes. - Steuern 0% und Sicherheit. IHR GUT VOM GEBIET IM AREND ODER VERKAUF - IHR! - Wir werden helfen, Immobilien persönlich und aus der Ferne zu erwerben. - Nur erfahrene Makler, die mit allen Mitteln ein profitables Objekt finden können. - Permanenter Währungsgewinn aus der Miete ohne die Notwendigkeit, im Land zu bleiben. - Unterstützung bei der Erlangung eines Aufenthaltsvisums und der Eröffnung von Konten, Unternehmen. - Bereitstellung von zinslosen Raten von bis zu 3-5 Jahren für Einwohner. - Unterstützung beim Weiterverkauf von Eigentum und Einkommen. Gourmet-Stadthaus in der prestigeträchtigen Gegend von Dubai Meydan! Stadthaus ist voll möbliert! ELIE SAAB À VIE wird von erstklassigen Annehmlichkeiten, Geschäften und Premium-Restaurants sowie Luxusschulen umgeben sein, die jedem Bewohner ein Höchstmaß an Leben bieten. Stadthäuser befinden sich in der Region Meydan, neben der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road und der Al Ain Road. Der Weg zu so wichtigen Punkten des Emirats wie Downtown Dubai, Business Bay und Dubai International Airport dauert ungefähr 20 Minuten. Die beliebte Touristengegend von Dubai Marina erreichen Sie nach einer 30-minütigen Autofahrt. Zahlungsplan: 25% - Buchung 10% - bis Juli 2023 5% - bis Oktober 2023 60% - nach Fertigstellung im Dezember 2023 Der Komplex wird eine profitable Lösung für Investitionen sein! Aufgrund der erfolgreichen Lage und der Fülle moderner Annehmlichkeiten können Sie Ihr Stadthaus problemlos mieten und ein stabiles passives Einkommen erzielen. Schreiben Sie oder rufen Sie uns an, wählen Sie Immobilien für Ihre Vorlieben aus. Wir organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!