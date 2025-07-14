  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnkomplex Kanyon

Wohnkomplex Kanyon

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$653,520
;
26
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33020
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    49

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Kanyon von Omniyat ist ein neues Projekt im Herzen von Dubai Maritime City.

Kanyon ist ein neuer Wohnkomplex vom Entwickler Omniyat, befindet sich im renommierten Forest District in Dubai Maritime City. Dieses Projekt ist eine elegante vertikale Struktur mit 45 Wohnböden und 411 Residenzen bietet 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen, ideal für diejenigen, die Harmonie und Stil schätzen. Die Frist ist Q2/2029.

Die Infrastruktur des Komplexes:
- Dreifache Lobby;
- Waldthematisches Podium;
Infiniti-Pool mit Panoramablick;
- Modernes Fitnessstudio;
- Spa-Räume;
- Freizeitpavillons;
- Business Lounge;
- Spielplätze für Kinder;
- Ruhige grüne Cluster für die Privatsphäre.

Lage und Vorteile der Fläche
Das Kanyon-Projekt befindet sich in Dubai Maritime City, mit einfachem Zugang zu den wichtigsten Standorten in Dubai:
- Mina Rashid - 5 Minuten.
Jumeirah Beach Coast – 10 Minuten
Gold Souq und Downtown Dubai – 15 Minuten
Dubai International Airport und DIFC – 20 Minuten

Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und eine Auswahl von Plänen!

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence Albero with a swimming pool, a garden and a wellness center, Liwan, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$221,287
Wohnanlage One Sky Park
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$205,479
Wohnanlage
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$198,900
Wohnanlage Moonsa 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$127,689
Wohnanlage High-rise residential complex with city views, close to the highway, Majan, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$291,447
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Kanyon
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$653,520
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Stonehenge 1
Wohnanlage Stonehenge 1
Wohnanlage Stonehenge 1
Wohnanlage Stonehenge 1
Wohnanlage Stonehenge 1
Wohnanlage Stonehenge 1
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$141,862
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 11
Fläche 41–217 m²
4 Immobilienobjekte 4
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; -…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
64.0 – 77.0
205,642 – 241,512
Wohnung 2 zimmer
217.0
622,110
Wohnung
41.0
141,862
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Boutique 7
Wohnanlage Boutique 7
Wohnanlage Boutique 7
Wohnanlage Boutique 7
Wohnanlage Boutique 7
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$192,711
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
Fläche 37–62 m²
2 Immobilienobjekte 2
Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. Helfen Sie bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des U…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0
268,493
Wohnung
37.0
192,711
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage Creek Haven
Wohnanlage Creek Haven
Wohnanlage Creek Haven
Wohnanlage Creek Haven
Wohnanlage Creek Haven
Alle anzeigen Wohnanlage Creek Haven
Wohnanlage Creek Haven
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$514,888
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 35
Creek Haven ist eine moderne Wohnanlage von Emaar im Hafen von Dubai Creek.Creek Haven ist ein neues Projekt von Entwickler Emaar, befindet sich im renommierten Dubai Creek Harbour Bereich. Die Anlage umfasst eine unterirdische Ebene, Erdgeschoss, drei Podium Ebenen und dreißig Wohnböden. Di…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen