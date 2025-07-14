Wohnkomplex Kanyon

Kanyon von Omniyat ist ein neues Projekt im Herzen von Dubai Maritime City.
Kanyon ist ein neuer Wohnkomplex vom Entwickler Omniyat, befindet sich im renommierten Forest District in Dubai Maritime City. Dieses Projekt ist eine elegante vertikale Struktur mit 45 Wohnböden und 411 Residenzen bietet 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen, ideal für diejenigen, die Harmonie und Stil schätzen. Die Frist ist Q2/2029.
Die Infrastruktur des Komplexes:
- Dreifache Lobby;
- Waldthematisches Podium;
Infiniti-Pool mit Panoramablick;
- Modernes Fitnessstudio;
- Spa-Räume;
- Freizeitpavillons;
- Business Lounge;
- Spielplätze für Kinder;
- Ruhige grüne Cluster für die Privatsphäre.
Lage und Vorteile der Fläche
Das Kanyon-Projekt befindet sich in Dubai Maritime City, mit einfachem Zugang zu den wichtigsten Standorten in Dubai:
- Mina Rashid - 5 Minuten.
Jumeirah Beach Coast – 10 Minuten
Gold Souq und Downtown Dubai – 15 Minuten
Dubai International Airport und DIFC – 20 Minuten
Kontaktieren Sie uns für Beratung, aktuelle Preise und eine Auswahl von Plänen!