Wohnkomplex Creek Haven

Creek Haven ist eine moderne Wohnanlage von Emaar im Hafen von Dubai Creek.
Creek Haven ist ein neues Projekt von Entwickler Emaar, befindet sich im renommierten Dubai Creek Harbour Bereich. Die Anlage umfasst eine unterirdische Ebene, Erdgeschoss, drei Podium Ebenen und dreißig Wohnböden. Die Kollektion verfügt über Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern. Die Frist ist Q1/2030.
Die Vorteile des Komplexes:
- Moderne Fassaden, die harmonisch in die umliegende Landschaft passen;
- Blick auf den Park, Burj Khalifa und Downtown Dubai Skyline
- Innenräume in einer hellen ruhigen Palette mit weichen Texturen für einen gemütlichen Aufenthalt;
- Geräumige, durchdachte Räume für komfortable Ruhe und Leben.
Die Infrastruktur des Komplexes:
Infiniti Pool mit spektakulärer Aussicht;
- Kinderspielplatz und Kinderbecken;
- Fitnessraum und Fitnessbereich;
- Spielplatz für Paddel und Tischtennis;
- Yoga-Bereiche und ein Picknick- und Grillplatz;
- Erholungsgebiet am Pool und im öffentlichen Bereich;
- Wanderwege und Erholungsgebiete.
Lage und Vorteile der Fläche
Creek Haven befindet sich in Dubai Creek Harbour, mit einfachem Zugang zu wichtigen Punkten in der Stadt:
- Mina Rashid - 5 Minuten.
Jumeirah Beach Coast – 10 Minuten
Gold Souq und Downtown Dubai – 15 Minuten
Dubai International Airport – 10 Minuten
Al Maktoum Flughafen - 40 Minuten.
Kontaktieren Sie uns für persönliche Beratung und berechnen Sie die Kosten für den Kauf von Wohnungen in Creek Haven.