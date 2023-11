New residence Hillside Residences with swimming pools and gardens close to Dubai Marina, Jebel Ali Village, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €499,402

149 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke Liquidität; - Hohe Einnahmen 5-8% für die jährliche Miete; - Der Mindestinvestitionsbetrag beträgt 1100.000 Rubel. Apartments im modernen Opalz-Projekt in der prestigeträchtigen Gegend von Arjan! Alle Residenzen werden mit Balkon ausgestattet und eine Reihe von Apartments mit persönlichen Pools und Klassenzimmern angeboten. Die Bewohner des Komplexes haben Zugang zu einem Wellnesscenter und Spa, einem Fitnessstudio, einem Yoga-Bereich im Freien, einem Kindergarten, einem Businesscenter, einer Lounge auf dem Dach und einem Open-Air-Kino, Platz zum Grillen usw. Ort: - In 20 Minuten erreichen Sie den internationalen Flughafen Dubai mit dem Auto; - 15 Minuten vor der berühmten Palma Jumeirah oder dem Symbol von Dubai Burj Khalifa; - 15 Minuten und Sie sind bereits im Einkaufszentrum Dubai Mall oder machen Selfies vor dem Hintergrund des Sailor Hotels; - In 10 Minuten erreichen Sie den Golfclub oder den Dubai Polo Club. Zahlungsplan: 60% - im Bau 40% - nach Fertigstellung Es ist möglich, VNZH zu erhalten! Garantierte Rückzahlung und Rentabilität der Einrichtung! Schreiben oder anrufen, kostenlos beraten!