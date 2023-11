Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €131,668

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Celia Residence - ein neues Wohngebäude ist ein architektonisches Wunder mit einem eleganten und modernen Design, das zweifellos diejenigen beeindrucken wird, die ein vernünftiges und umweltfreundliches Leben suchen. Die Celia Residence liegt an der Hessa Street gegenüber von Tilal Al Ghaf und erhebt sich stolz am Himmel wie ein Leuchtfeuer der Raffinesse und des Luxus. Das vierstöckige Gebäude der Celia Residence, dessen Name lateinischen Ursprungs ist und "Himmel" und "Paradies" bedeutet, befindet sich im Studio City-Gebiet in Dubai und bietet seinen Mietern einen besonderen Lebensstil, reflektiert die moderne Atmosphäre ihres eigenen himmlischen Wohnens. Genießen Sie unvergleichlichen Komfort mit Smart Home in elegant eingerichteten Apartments, in denen Sie sich wirklich wie zu Hause fühlen. In der Celia Residence haben die Bewohner die Möglichkeit, sich leicht in eine einzigartige Gemeinschaft zu integrieren, die einen wirklich gesunden Lebensstil führt. Infrastruktur: - Fitnesscenter und Fitnessstudio; - Videoüberwachung rund um die Uhr; - Außenpool; - Spielzone für Kinder. Ort: Dubai Studio City — ist ein fortgeschrittenes Wohngebiet in der Hessa Street und bietet den Bewohnern direkten Zugang zu vielen wichtigen Sehenswürdigkeiten der Stadt, darunter Palm Jumeirah und Downtown Dubai. - 10 Minuten nach Dubai Hills; - 15 Minuten nach Downtown Dubai; - 25 Minuten zum internationalen Flughafen Dubai; - 30 Minuten zum internationalen Flughafen Al-Maktum. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne KOSTENLOS! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!