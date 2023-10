Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €269,575

94 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Holland Gardens — Der 7-stöckige Preiskomplex von NSHAMA befindet sich am florierenden Town Square Dubai. Im Projekt — eine Sammlung von Studios, Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern und Maisonetten. Immobilien — von 37 Quadratmetern. m bis 141 qm. Die Küchen in den Residenzen werden mit modernen Geräten, schmutzabweisenden Gestellen, hängenden Schränken und Porzellanböden ausgestattet. Die Schlafzimmer verfügen über Einbauschränke und ein Badezimmer. Und in den Drei-Zimmer-Residenzen — Wäsche und Speisekammer. Von persönlichen Balkonen aus öffnen sich schicke Aussichten auf üppiges Grün. Unter den Annehmlichkeiten in Holland Gardens: - Fitnessstudio; - Hof; - Schwimmbad; - geräumiges Deck; - Kinderspielplätze; - Einzelhandelsgeschäfte und F & B-Werke. Ort: Das Holland Gardens-Projekt befindet sich in günstiger Lage — in unmittelbarer Nähe der Al Qudra Road und der Emirates Bypass Road, die eine hervorragende Kommunikation mit dem Rest von Dubai bieten. Zum Beispiel können DAMAC Hills, DAMAC Lagoons und Tilal Al Ghaf mit dem Auto in etwa 15 Minuten und der Dubai International Airport — in 30 Minuten erreicht werden. Da sich der Busbahnhof Hayat Townhouses 1 neben Holland Gardens befindet, können Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Der Komplex befindet sich in einem Gebiet mit entwickelter Infrastruktur. Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte und andere wichtige Infrastrukturen sind weniger als 20 Minuten entfernt, zum Beispiel: - VET-Veterinärklinik — Stadtplatz Nshama; - Aspire Horizon Academy, Cherry Tree Nursery; - Spinneys, Carrefour Market Town Square; - Medcare Medical Center; - LIFE Pharmacy — Stadtplatz; - F & B-Staaten: Lebensmittelkreise, Bait Jafra Bäckerei & Restaurant, Slate Kitchen & Cafe. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in den VAE an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!