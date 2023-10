Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €4,19M

739–932 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Das Heiligtum — ist eine neue geschlossene Premium-Community von Ellington Properties. Die Villen befinden sich in unmittelbarer Nähe der zentralen Lagune, die zu einer der Hauptdekorationen des neuen Projekts wird. Residenzen mit nachdenklichen Layouts und elegantem Interieur sind von üppigem Grün umgeben. Panoramafenster bieten Blick auf die malerischen Landschaften der Gemeinde oder die zentrale Lagune. Villen in modernem Design kombinieren harmonisch elegante Ästhetik, Farbpaletten und Originaltexturen, um ein Gefühl von Gemütlichkeit und Ruhe zu schaffen. Die Innenräume sind so konzipiert, dass sie sich auf den Komfort der Markenausrüstung der Bewohner konzentrieren. Es werden natürliche Materialien verwendet: Holzfurnier, Marmor für Arbeitsplatten und Fußböden, Stein in Duschen und Badezimmern. Infrastruktur: Die Bewohner des Heiligtums haben Zugang zu einer Kristalllagune, die sich ideal für Wassersportarten wie Kajakfahren, Kanufahren usw. eignet. Alle Bewohner des Komplexes können die Annehmlichkeiten des Clubhauses, Spielplätze für Kinder, Parks für Haustiere, Bereiche zum Wandern und Picknicks usw. nutzen. Ort: Die exklusive Gemeinde des Heiligtums befindet sich in dem neuen, aktiv bebauten Gebiet von MBR City in unmittelbarer Nähe der Innenstadt von Dubai und der Business Bay. Mit dem einfachen Zugang zur Al Ain Dubai Road erreichen Sie schnell die beliebten Sehenswürdigkeiten und die Schlüsselinfrastruktur des Emirats. Die Bewohner der Gemeinde haben Zugang zu viel Unterhaltung auf dem Gebiet von MBR City: F & B-Starts, Einkaufszentren und Sportanlagen. Hier wurde sogar ein eigenes Einschienenbahnnetz ausgestattet, das das Gebiet mit zwei internationalen Flughäfen in Dubai verbindet. Ein Ausflug zur beliebten Meydan Racecourse, Meydan Bridge und Meydan One Mall dauert nicht länger als 15 Minuten. Die weltberühmten Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt von Dubai sind weniger als eine halbe Autostunde vom Heiligtum entfernt. In dieser Gegend gibt es nicht nur zahlreiche Kulturgüter — Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera und Dubai Fountain —, sondern auch eine Vielzahl von Markenboutiquen, eine große Anzahl von Schönheitssalons, Restaurants und Unterhaltungszentren. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns, erzählen Sie uns alles über die profitabelsten Projekte ausländischer Immobilien heute!