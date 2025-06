Wohnkomplex Prestigious complex of villas Selvara in Grand Polo Clubs & Resorts, Dubai, UAE

Selvara ist ein Wohnprojekt im Herzen von Grand Polo Clubs & Resorts, wo architektonische Ausdruckskraft, Eleganz und natürliche Harmonie in einer neuen Lebensphilosophie verkörpert sind. Hier wird jede Entscheidung, jede Linie der Fassade, jedes Detail mit einem Schwerpunkt auf raffinierten Luxus, Funktionalität und ein Gefühl der Privatsphäre und Ruhe gedacht.

Das Projekt bietet eine exquisite Sammlung von geräumigen Villen mit vier Schlafzimmern, geschaffen für Familien und für diejenigen, die ein Gleichgewicht zwischen persönlichem Raum, Komfort und Ästhetik suchen. Moderne Architektur mit Elementen der natürlichen Inspiration, ruhige natürliche Schattierungen, glatte Formen und raffinierte Details schaffen eine Umgebung des edlen Minimalismus, in der jede Minute mit Komfort und Harmonie gefüllt ist.

Grand Polo Clubs & Resorts ist ein Ort, wo der Geist der großen Pferdesportvereine mit modernen Idealen eines gesunden Lebensstils und Verbindung mit der Natur vereint. Die Bewohner des Komplexes haben Zugang zu einer Vielzahl von exklusiven Annehmlichkeiten, darunter ein Clubhaus in der Mitte der Grünflächen. Der Komplex verfügt über gemütliche Loungebereiche, ein Yoga-Studio und ein modernes Fitnesscenter. Die Villen sind mit Bereichen zum Entspannen ausgestattet, darunter eine Poolterrasse und Wege durch gepflegte Gärten.

Für Familien mit Kindern und diejenigen, die einen aktiven Lebensstil schätzen, gibt es Parks und Spielplätze, sowie die Möglichkeit, Pferdewettbewerbe zu genießen. Die Räume, die das Projekt umgeben, sind mit dem Geist der Natur gefüllt: die Aromen von Blumenpflanzen, der Galloping Brunnen, grüne Gassen und malerische Routen. Darüber hinaus bietet das Projekt eine 24-Stunden-Sicherheit und einen geschlossenen Zugang zum Territorium.

Lage und Infrastruktur in der Nähe

Das Grand Polo Club and Resort liegt an der nördlichen Kreuzung der Expo Road (E77) und der Emirates Road (E611) und ist strategisch positioniert, um außergewöhnliche Zugänglichkeit zu bieten. Diese erstklassige Lage stellt sie in der Nähe von zwei renommierten Emaar Communities, Die Oasis und die Höhen.