Wohnkomplex One Canal

Casa Canal Residenzen erneuern Luxus-Leben, bietet Penthouses, Himmel Villen und Himmel Villen (4,250 qm ft. bis 27.000 qm) mit exquisiten Wasserkanal und Safa Park Blick. Jede Residenz verfügt über private Aufzüge, die in opulente Räume mit Deckenhöhen von 4,5 bis 9 Meter öffnen. Bewohner genießen eine exklusive Mitgliedschaft in einem erstklassigen Golfplatz, eine 24/7 Concierge App von Lujo und personalisierte Annehmlichkeiten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit Privatparkplätzen, Elektrofahrzeug-Ladestationen, Fahrraddepots und gesicherten einzelnen Lagerräumen erwartet Casa Canal die Lieferung im Q1, 2026 und verspricht ein unvergleichliches, gepflegtes Luxusleben.

Das Casa Canal, das aus den glitzernden Gewässern des Dubai Water Canal stammt, ist ein renommiertes neues Wahrzeichen in Dubai. Eine atemberaubende Sammlung von Boutique-Residents bestehend aus 3 Schlafzimmer Penthouses, 4-5 Schlafzimmer Sky Villas, 6 Schlafzimmer Sky Mansions und drei Sky Palace in einem zeitgenössischen Designer-edifice. Luxus, Annehmlichkeiten, Kunsthandwerk und einen Lebensstil über den Vergleich hinaus neu definieren.

ERZEUGNISSE

Casa Canal Residences bestehend aus Penthouses, Sky Villas, Sky Mansions, 2 Sky Palazzos und 3 Sky Palaces

Größen von 4,601 sq. Ft. bis 30.000 sq. Ft.

Alle Unterkünfte mit atemberaubendem Wasserkanal und Blick auf den Safa Park

Private Aufzüge, die direkt in Ihrem Wohnzimmer geöffnet

Opulente Räume mit Deckenhöhe von 4,5 Meter bis 9 Meter

Exklusive Mitgliedschaft in einem erstklassigen Golfplatz

24/7 Dedicated World Wide Concierge App von Lujo

Persönliche Parkplätze in einer komplett geschlossenen Garage

Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Fahrraddepot

Gesicherter individueller Wohnraum

Voraussichtliche Lieferung Q1, 2026

Der Kanal Gehweg umfasst ein Einkaufszentrum, vier Hotels, 450 Restaurants, Luxus-Gehäuse, Gehwege und Radwege. Es beginnt von Business Bay in den Persischen Golf durch Safa Park und Jumeirah.

Der Safa Park ist ein buchstäbliches Heiligtum mitten in der Stadt. Ein ideales Reiseziel, um den Tag zu verbringen, vor allem an Wochenenden, Safa Park ist seit einigen Jahren bei den Bewohnern beliebt.

Mit breiten Layouts, Panoramaterrassen und privaten Aufzügen für alle Sky-villas & Penthouses. Bewohner werden von der Minute, in der die Aufzugstüren in ihre Residenzen öffnen, mit atemberaubenden Ausblicken begrüßt. Die Schlafzimmer und Wohnbereiche befinden sich entlang der Küste und bieten einen atemberaubenden, ungehinderten Blick. Die bodennahen Fenster sorgen für natürliches Licht in jede offene Fläche, und extra große Terrassen sind durchdacht in die großen Zimmer und Schlafzimmer integriert. Während die Aufmerksamkeit auf das Wasser, Schiebetüren bieten eine offene Verbindung zu den großen Wohnzimmern und eine glatte Bewegung zwischen innen und außen. Die Breite der Fenster innerhalb der Wohnungen kontrastiert mit der Wärme der natürlichen Materialien. Jedes Finish und jede Oberfläche wird durch Bootsdesign beeinflusst, die eine Luft der Raffinesse.