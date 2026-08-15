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Wohnimmobilien in Girona, Spanien

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Lloret de Mar
85
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
47
Platja dAro
36
Blanes
38
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256 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 5
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$1,74M
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Reihenhaus 5 zimmer in Begur, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Begur, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 318 m²
Etagenzahl 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
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Reihenhaus in Platja dAro, Spanien
Reihenhaus
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neubauten im S'Agaro Reciential CentreBeginn des Verkaufs von 8 Luxus-Stadthäusern im Zentru…
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Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$923,367
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 224 m²
Schönes einstöckiges Haus mit Meerblick in der Urbanisation Cala Caneias in Lloret de Mar.Ta…
$1,04M
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 476 m²
$2,94M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Canyelles, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Canyelles, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Wohnung mit offenem Blick, Schwimmbad und Garage in einem Wohnkomplex - Llore de MarHelle Wo…
$325,236
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 79 m²
Entdecken Sie die Costa Brava von Ihrem neuen Zuhause in Lloret de MarEntdecken Sie unsere e…
$300,177
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Canyelles, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Canyelles, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Lloret de Mar ist eine ruhige Gegend, ideal für einen Urla…
$117,443
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Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
$1,43M
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Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 408 m²
Haus mit einer touristischen Lizenz, komplett renoviert in der Urbanisation von Rock Gross, …
$975,587
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Wohnung 2 zimmer in Castell dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Castell dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, zwei Schlafzimmern mi…
$594,440
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Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 348 m²
Handel ist möglich!Haus zu verkaufen, mit einer Fläche von 348 m2, gebaut 2001, auf der Süds…
$904,998
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$571,349
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$507,866
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 397 m²
Exklusives Haus mit touristischer Lizenz in Cala San Francesque – Blanes.In einer der begehr…
$1,63M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Helle Wohnung in Lloret de Mar - mit Meerblick.Fläche: 165 m2Lage: Lloret de Mar, GironaBesc…
$692,431
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Reihenhaus in Begur, Spanien
Reihenhaus
Begur, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 249 m²
Exklusive Wohnanlage mit 27 Stadthäusern, nur 5 Gehminuten vom Zentrum von Begur und seinen …
$607,840
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Wohnung 3 zimmer in Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 1
Wohnungen am Strand in bester Lage in Girona Platja d'Aro ist einer der begehrtesten Orte an…
$1,35M
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Geräumiges und helles Zweifamilienhaus in MontferrandIm Erdgeschoss: Wohnzimmer, Bad, große …
$564,884
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Wohnung im Fenals Bereich von Lloret de Mar.Das Hotel liegt in einer ruhigen Lage mit Blick …
$451,840
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Wohnung 3 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/3
Dieses exklusive Apartment bietet ein Wohn-Esszimmer mit Balkon und eine voll ausgestattete …
$669,459
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Villa in Serrabrava, Spanien
Villa
Serrabrava, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 360 m²
Haus mit Meerblick in der Urbanisation von Lloret de Mar - Serra Brava an der Costa Brava. D…
$1,85M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Wir präsentieren Ihnen dieses gemütliche zweistöckige Penthouse in Fenals, einer der begehrt…
$325,615
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Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Haus mit touristischer Lizenz in der Stadt Blanes.Dieses 120 m2 große Haus, nur 150 Meter vo…
$580,850
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$473,238
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Wohnung 3 zimmer in Girona, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Girona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Etagenzahl 5
Wohnungen in der Nähe des Parks am Plaça Ciutat de Figueres in Girona Die Wohnungen befinden…
$348,441
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Villa in Platja dAro, Spanien
Villa
Platja dAro, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Schöne Villa mit Meerblick und touristische Lizenz. Diese prächtige neu gebaute Villa in Ca…
$1,69M
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Reihenhaus in Lloret de Mar, Spanien
Reihenhaus
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 186 m²
$407,336
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Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und offener Einbauküche, zwei Schlafzimmern mi…
$588,669
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Eigenschaftstypen in Girona

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