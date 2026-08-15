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Wohnimmobilien in Murcia, Spanien

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Murcia
370
Los Alcazares
898
San Pedro del Pinatar
655
Torre-Pacheco
498
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4 183 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$415,269
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$391,136
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$414,311
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$490,480
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Penthouse 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$491,614
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$437,392
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusief woonco…
$414,211
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$414,211
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$402,770
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$391,230
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$552,667
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$414,211
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusie…
$437,287
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Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
In einer der beliebtesten Gegenden von Los Alsacera gelegen, bietet diese moderne Wohnanlage…
$392,134
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los AlcazaresExclusief wooncomp…
$552,667
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusief woonco…
$414,211
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$414,311
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$552,799
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Reihenhaus in Torre-Pacheco, Spanien
Reihenhaus
Torre-Pacheco, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Neubau-Reihenhäuser im Santa Rosalia Lake and Life Resort in Murcia Neubau-Reihenhä…
$530,223
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Wohnung 2 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$415,269
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Penthouse 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$554,078
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Bungalow 2 zimmer in Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Bungalow 2 zimmer
Fuente Alamo de Murcia, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Willkommen in einem einzigartigen Wohnprojekt in La Pinilla, Murcia, für diejenigen, die ein…
$203,768
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$490,480
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Haus 2 zimmer in Torre-Pacheco, Spanien
Haus 2 zimmer
Torre-Pacheco, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche Villenanlage, die maximalen Komfort und modernen Stil bi…
$360,507
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Penthouse in Los Alcazares, Spanien
Penthouse
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$552,799
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$414,311
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$460,474
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
In der charmanten Stadt Los Alcázares gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage eine Auswah…
$414,311
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Wohnung 3 zimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Los Alcazares, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
In einer der begehrtesten Gegenden von Los Alcazares gelegen, umfasst diese moderne Wohnanla…
$438,404
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Los Alcazares, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Los Alcazares, Spanien
Schlafräume 3
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Fläche 93 m²
Nieuwbouwwoningen op 250 m van het strand van Los Narejos in Los Alcazares Exclusief woonco…
$437,287
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Eigenschaftstypen in Murcia

wohnungen
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