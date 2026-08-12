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Wohnimmobilien in Malaga, Spanien

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Marbella
2506
Estepona
1792
San Pedro Alcantara
1100
Fuengirola
572
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9 390 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
TOP TOP
Haus 4 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
4-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Calahonda. 4 Bett · 3 Bad · 159 m2 gebaut. Präsentiert von…
$604,244
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Wohnung 4 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
TOP TOP
Wohnung 4 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalusien. 4 Bett · 2 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentier…
$676,767
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Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
UP UP
Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in El Chaparral. 2 Bett · 1 Bad · 62 m2 gebaut. Präsentiert von…
$340,946
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Wohnung 4 zimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Etagenzahl 4
Stadtverträgliche Wohnungen mit großen Terrassen in San Pedro, Marbella Diese neuen Wohnunge…
$542,090
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Benahavís. 3 Bett · 2 Bad · 128 m2 gebaut. Präsentiert von M…
$530,532
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 115 m2 gebaut. Präsentiert…
$918,895
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Haus 4 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in La Duquesa. 4 Bett · 4 Bad · 210 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$1,33M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Calahonda. 1 Bett · 1 Bad · 49 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$305,581
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marbella, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marbella, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Puerto Banús. 2 Bett · 1 Bad · 81 m2 gebaut. Präsentiert von…
$633,888
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 145 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 4 Bad · 145 m2 gebaut. Präsentie…
$1,39M
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Haus 5 Schlafzimmer in Ricmar, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Ricmar, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 326 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in El Rosario. 5 Bett · 5 Bad · 326 m2 gebaut. Präsentiert von MU…
$2,40M
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Haus 5 Schlafzimmer in Fuengirola, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Fuengirola, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 327 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Los Pacos. 5 Bett · 3 Bad · 327 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$1,13M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in La Quinta. 3 Bett · 3 Bad · 174 m2 gebaut. Präs…
$1,06M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Penthouse mit 2 Schlafzimmern zum Verkauf in Valle Romano. 2 Bett · 2 Bad · 86 m2 gebaut. Pr…
$317,113
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Benalmadena Costa. 3 Bett · 2 Bad · 161 m2 geba…
$843,765
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Haus 5 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 568 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in Benahavís. 5 Bett · 6 Bad · 568 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$4,47M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Nueva Andalucía. 2 Bett · 2 Bad · 110 m2 gebaut. Präsentiert…
$547,740
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 2 Bad · 109 m2 gebaut…
$945,572
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Wohnung 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in Nueva Andalucía. 3 Bett · 2 Bad · 240 m2 gebaut…
$1,15M
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Haus 3 Schlafzimmer in San Pedro Alcantara, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
San Pedro Alcantara, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Stadthaus mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in San Pedro de Alcántara. 3 Bett · 2 Bad · 170 m2…
$1,33M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Manilva. 2 Bett · 2 Bad · 109 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$402,445
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Estepona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Estepona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in El Presidente. 3 Bett · 2 Bad · 95 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$805,927
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Haus 3 Schlafzimmer in Manilva, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Manilva, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
3-Zimmer-Villa zum Verkauf in Manilva. 3 Bett · 3 Bad · 207 m2 gebaut. Präsentiert von MUSE …
$565,162
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Arroyo de la Miel. 3 Bett · 2 Bad · 106 m2 gebau…
$514,468
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Higueron. 2 Bett · 2 Bad · 88 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$739,680
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Benalmadena, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Benalmadena, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Benalmadena Costa. 2 Bett · 2 Bad · 81 m2 gebaut. Präsentier…
$807,934
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
3-Zimmer Erdgeschoss Wohnung zum Verkauf in Los Arqueros. 3 Bett · 2 Bad · 138 m2 gebaut. Pr…
$554,219
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Benahavis, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Benahavis, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Los Arqueros. 3 Bett · 2 Bad · 128 m2 gebaut. Präsentiert vo…
$529,718
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Mijas, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Mijas, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Penthouse mit 3 Schlafzimmern zum Verkauf in La Cala de Mijas. 3 Bett · 2 Bad · 98 m2 gebaut…
$511,454
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wohnungen
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