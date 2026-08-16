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Wohnimmobilien in Adeje, Spanien

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wohnungen
176
häuser
96
272 immobilienobjekte total found
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Diese neu erbaute, freistehende Villa direkt am Meer mit traumhaftem Ausblick befindet sich …
$2,08M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Studio zum Verkauf in San Eugenio Bajo im Komplex Ocean Park. Wohnzimmer, amerikanische Küch…
$157,449
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Im Zusammenhang mit der Erweiterung steht ein modernes und profitables operatives Geschäft z…
$53,481
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Verkaufsstudio in Torviscas Alto im Laguna Park II. Wohnzimmer, amerikanische Küche, Bad und…
$110,797
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung mit Meerblick in der Gegend von Torviscas Alto. Es befi…
$200,601
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Zum Verkauf eine gemütliche Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Bad und Terrasse mit Blick auf das M…
$334,724
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TekceTekce
Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Wohnung zum Verkauf in Adeja, La Postura. Bestehend aus 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, 1 Badezi…
$145,786
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung in La Caleta. Die Wohnung besteht aus: 1 Schlafzimmer, Bad…
$431,526
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 110 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung mit einem Pool auf der Anlage und einem Garten. Zweiges…
$449,020
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Zum Verkauf steht ein Penthouse in der Residenz von Sonia, Callao Salvaje. Fläche: 120 m2. D…
$367,380
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$652,436
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Ein-Zimmer-Wohnung, in der Anlage Caribe, Playa de Las Americas. Es besteht aus einer Halle,…
$163,280
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen ist eine Doppelwohnung, die sich in der Zone Los Cristianos befindet. Das Apart…
$309,066
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Etagenzahl 3
Stadthaus auf Del Duques erste LinieIm Verkauf befindet sich ein außergewöhnliches Stadthaus…
$1,41M
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung im komplexen Inseldorf San Eugenio Alto. Der Komplex hat eine…
$290,405
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Wohnung zum Verkauf in Callao Salvaje - in einer ruhigen Gegend im Süden der Insel Teneriffa…
$174,943
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Wunderschön renoviertes 3-Schlafzimmer-Duplex mit privatem Garten und Meerblick - Paraíso II…
$639,443
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf im El Cortijo-Komplex im Herzen von Playa de Las Americas.   …
$256,583
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung in Laguna Park II, Costa Adeje. Der Komplex verfügt über eine…
$134,123
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen
$437,927
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Studio auf dem Gebiet des komplexen Inseldorfes Costa Adeje. Bars, Restaurants und Superm…
$139,954
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$381,599
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Geräumiges Stadthaus zum Verkauf im Komplex Terrazas del Galeon in Adeje. Das Haus besteht …
$290,405
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Tolle Wohnung, geräumig und hell direkt am Meer in Playa Paraiso. Es verfügt über 1 Schlafzi…
$306,257
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Wir bieten zum Verkauf Wohnung in der exklusiven und luxuriösen Anlage "Atlantic Homes", in …
$674,321
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Studio in Miraverde, Spanien
Studio
Miraverde, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Studio in der exklusivsten Gegend Südteneriffas, nur 5 zu Fuß von Playa de Fanyabe entfernt.…
$156,282
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$831,275
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$279,030
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung in der Mareverde-Komplex in Torviscas Bajo. Wohnung 55 m2, 2 Schlafzimm…
$230,925
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,30M
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