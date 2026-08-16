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Wohnimmobilien in Galicien, Spanien

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Lugo
549
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Penthouse in O Irixo, Spanien
Penthouse
O Irixo, Spanien
$2,71M
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Duplex in Williamartine, Orihuela Costa. Salon, Amerikanische Küche, 3 Schlafzimmer, 3 Bäder…
$290,362
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Ferienwohnungen in El Raso, Guardamar del Segura. Salon, Amerikanische Küche, 3 Schlafzimmer…
$209,144
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Apartments im Erdgeschoss in Mil Palmeras, Pilar de la Horadada, Alicante. Salon, Amerikanis…
$214,954
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Apartments im ersten Stock (auf Russisch 2. Stock) in El Raso, Guardamar del Segura. Salon, …
$203,334
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Haus mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge, in einer der besten Gegenden von Llore…
$1,10M
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TekceTekce
Wohnung 4 Schlafzimmer in Sada, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sada, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Jardins de Sa Riera Living, gegenüber dem Strand von Sa Riera in Begura, ist ein exklusives …
$880,968
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Reihenhaus in Abadin, Spanien
Reihenhaus
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
2-stöckiges Stadthaus in Aguas Nuevas, Torrevieja. Salon, Amerikanische Küche, 3 Schlafzimme…
$280,602
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Wohnung in San Miguel de Salinas
$207,982
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Penthouse in Guardamar del Segura, einer der besten Gegenden der Costa Blanca. Salon mit Ess…
$193,574
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Apartments im Erdgeschoss in Pilar de La Horadada. Salon, Amerikanische Küche, 2 große Schla…
$185,790
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Reihenhaus in Abadin, Spanien
Reihenhaus
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Die Urbanisierung von Doña Pepa ist Teil der Stadt Ciudad Quesada. Dies ist ein Ort, an dem …
$324,173
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Apartments in La Recoleta Komplex, in der Urbanisation von Punta Prima, Torrevieja. Großer S…
$289,316
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Villa in der Anlage Abedul, San Pedro del Pinatar. Salon, voll ausgestattete amerikanische K…
$300,935
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Apartments im ersten Stock (auf Russisch 2. Stock), in Finestrat, in der Nähe von Benidorm. …
$277,697
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Apartments im Erdgeschoss in einem geschlossenen Wohnkomplex in der Stadt Ciudad Quesada. Sa…
$184,744
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Reihenhaus in Abadin, Spanien
Reihenhaus
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Stadthaus in Villamartin, Orihuela Costa. Großer Salon, amerikanische Küche, 3 Schlafzimmer,…
$230,058
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Villa in Benijofar
$282,228
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Apartments in Mil Palmeras, Pilar de la Horadada, Alicante. Salon, Amerikanische Küche, 3 Sc…
$207,982
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Exklusive Wohnungsbauten mit 2 und 3 Schlafzimmern, in der privilegierten Gegend der Goldene…
$435,717
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Dieses neue Projekt besteht aus einzelnen Häusern von 150 m2, auf Grundstücken von 500 m2, g…
$928,367
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Ferienwohnungen in Las Filipinas
$145,239
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 196 m²
2-stöckige Villa in Cabo Roig, die Küste von Orihuela Costa. 5 Schlafzimmer, 3 Bäder, ein gr…
$928,367
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Reihenhaus in Abadin, Spanien
Reihenhaus
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stadthaus in Torrevieja
$319,526
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Wohnung im ersten Stock (auf Russisch 2. Stock) in Mil Palmeras, Pilar de la Horadada, Alica…
$203,334
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Wohnung in Revolvern
$181,258
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Bungalow im Erdgeschoss in La Zenia, Orihuela Costa. Salon, Amerikanische Küche, 2 Schlafzim…
$219,601
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Abadin, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Abadin, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Apartments im Erdgeschoss in Pilar de la Horadada, Alicante, Costa Blanca. Salon, Amerikanis…
$155,580
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Villa in Benijofar, Costa Blanca. Salon, offene Küche, 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, Terrasse, So…
$290,362
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Villa in Abadin, Spanien
Villa
Abadin, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Villa in Pilar de la Horadada, Alicante. Salon, Amerikanische Küche, 3 Schlafzimmer mit Einb…
$323,011
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