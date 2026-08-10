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Wohnimmobilien in Almería, Spanien

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Vera
111
El Ejido
13
472 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$196,493
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$196,503
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$323,652
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$427,683
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$323,636
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Die Apartments Los Narcisos befinden sich an der südspanischen Küste von Almería nur 600 m e…
$300,534
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Villa in Vera, Spanien
Villa
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$427,662
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Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería Ex…
$242,727
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Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Luxe vakantieappartementen en villa’s met privéstrand aan de kust van Vera Playa-Almería …
$242,739
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Mojacar, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Mojacar, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Nieuwbouw appartementen en penthouses te koop aan het strand in Macenas, Almería Mo…
$427,816
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Die 9. Phase von Mar de Pulpí, genannt Petunia, verfügt über Gemeinschaftsbereiche mit Gärte…
$250,830
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 183 m²
Diese Wohnanlage befindet sich in der charmanten Stadt Vera und bietet eine Auswahl an 36 Wo…
$472,117
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Nieuwbouwappartementen in Vera Playa, Almería – Moderne woningen vlak bij de zee Eigent…
$314,606
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 187 m²
Es ist ein Wohnkomplex von 54 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, verteilt in 6 Blöcken,…
$315,910
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Die Apartments Los Narcisos befinden sich an der südspanischen Küste von Almería nur 600 m e…
$328,276
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Der neue Wohnkomplex im GlaubenDer neue Apartmentkomplex in Vera liegt nur 400 m vom riesige…
$280,664
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Die 9. Phase von Mar de Pulpí, genannt Petunia, verfügt über Gemeinschaftsbereiche mit Gärte…
$231,180
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Penthouse in Mojacar, Spanien
Penthouse
Mojacar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Nieuwbouw appartementen en penthouses te koop aan het strand in Macenas, Almería Mo…
$788,036
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Wohnung in Mojacar, Spanien
Wohnung
Mojacar, Spanien
Fläche 54 m²
Ein herrliches Wohngebiet mit mediterranen Ansichten Willkommen in einem spektakulären Wohnk…
$411,109
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 86 m²
Neue Bungalows in Vera Playa, Almeria: moderne Häuser in der Nähe des MeeresModernes Leben i…
$315,115
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Der 8. Bauabschnitt von Mar de Pulpí, auch bekannt als „Las Amapolas“, befindet sich in erst…
$560,611
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Penthouse in Vera, Spanien
Penthouse
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Nieuwbouwappartementen in Vera Playa, Almería – Moderne woningen vlak bij de zee Eigentijds…
$463,461
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Vera, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vera, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 117 m²
In der charmanten Stadt Vera gelegen, bietet dieser Wohnkomplex eine Vielzahl von Unterkunft…
$308,916
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Bungalow in Vera, Spanien
Bungalow
Vera, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
In der charmanten Stadt Vera gelegen, bietet dieser Wohnkomplex eine Vielzahl von Unterkunft…
$285,602
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Wohnung 4 zimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 1/3
Brillante Wohnung im Mittelgeschoss mit großzügiger Terrasse, Schwimmbad und privatem Parkpl…
$305,770
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Wohnung 4 zimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Wohnungen mit Meerblick und 2 oder 3 Schlafzimmern in Vera Playa Diese Wohnungen befinden si…
$277,384
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 116 m²
Es ist ein Wohnkomplex von 54 Wohnungen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, verteilt in 6 Blöcken,…
$204,001
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Pulpi, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Sizeable Golf Apartments with Incredible Views in Mar de Pulpi Entdecken Sie eine Reihe von …
$189,620
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Der 8. Bauabschnitt von Mar de Pulpí, auch bekannt als „Las Amapolas“, befindet sich in erst…
$360,641
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Bungalow in Pulpi, Spanien
Bungalow
Pulpi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 167 m²
Die Apartments Los Narcisos befinden sich an der südspanischen Küste von Almería nur 600 m e…
$346,770
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Eigenschaftstypen in Almería

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