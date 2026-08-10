Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Katalonien
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Katalonien, Spanien

;
Barcelona
156
Girona
256
Lloret de Mar
85
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
47
Zeig mehr
640 immobilienobjekte total found
Villa in Santa Maria de Llorell, Spanien
Villa
Santa Maria de Llorell, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
$1,43M
Eine Anfrage stellen
Villa in Vallromanes, Spanien
Villa
Vallromanes, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 540 m²
Nur 20 km von Barcelona entfernt, in einer exklusiven Wohngegend des renommierten Golfclubs …
$1,51M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Im exklusiven Wohnkomplex Res. Las Filipinas bieten wir Ihnen eine sorgf…
$323,110
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Exklusives Penthouse in Gran Via de les Corts Catalanes, Barcelona.Das eindrucksvolle Pentho…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Premia de Dalt, Spanien
Villa 6 zimmer
Premia de Dalt, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 364 m²
Etagenzahl 2
Villa in Premià de Dalt in der Nähe der Küste und von Naturparks Die Gegend um Premià de Dal…
$2,58M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
$1,17M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
$457,708
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Wohnung in Nou de la Rambla, 128, Barcelona. Die helle 3-Zimmer- und 1-Badezimmer-Wohnung be…
$445,972
Eine Anfrage stellen
Wohnung 6 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Renovierte Wohnung zum Verkauf in Pedralbes!Diese Wohnung befindet sich im 3. Stock mit eine…
$3,29M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 114 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein modernes Apartment direkt am Meer in der neuen Wohn…
$350,511
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Canyelles, Spanien
Villa
Canyelles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Wir bieten ein charmantes Haus mit Meerblick, in der Urbanisation La Montgoda in Lloret de M…
$739,023
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 255 m²
Wenn Sie bereit und in der Lage sind, in Langlebigkeit und Wohlbefinden für sich und Ihre Fa…
$2,90M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Wohnung mit Meerblick und Stadtblick in einer der besten Komplexe von Diagonal Mar - Illa de…
$1,53M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Peralada, Spanien
Villa 5 zimmer
Peralada, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Scat Realty
Sprachen
Русский, Español
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lloret de Mar, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Wohnung im Fenals Bereich von Lloret de Mar.Das Hotel liegt in einer ruhigen Lage mit Blick …
$451,840
Eine Anfrage stellen
Villa in Martorell, Spanien
Villa
Martorell, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 460 m²
Haus in der Stadt Martorel in der Provinz Barcelona. Die Gesamtfläche beträgt 460 Quadratmet…
$936,890
Eine Anfrage stellen
Villa in Blanes, Spanien
Villa
Blanes, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Haus zum Verkauf in der Urbanisation von Blanes.Das Hotel liegt in einer sehr ruhigen Gegend…
$564,884
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Sant Cugat del Valles, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sant Cugat del Valles, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Wohnung-duplex in Sant Cugat de Bayes. Die Gesamtfläche beträgt 121 Quadratmeter. Das Apartm…
$668,958
Eine Anfrage stellen
Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 349 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Eckvilla aus dem Jahr 1996 in d…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$888,765
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Scat Realty
Sprachen
Русский, Español
Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des malerischen San Javier erwartet Sie ein Wohnprojekt mit 27…
$398,464
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 4 Schlafzimmer in Torre Valentina, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Torre Valentina, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Geräumige Wohnung mit Meerblick in Sant Antonio de Calonge, nur wenige Minuten vom Strand un…
$768,497
Eine Anfrage stellen
Villa in Lloret de Mar, Spanien
Villa
Lloret de Mar, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Häuser zu Beginn des Baus zu einem besonderen Preis nur im Anfangsstadium können diese Geleg…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 69 m²
$489,700
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Carme, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 147 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine exklusive Ferienwohnung direkt am Meer in der Wohn…
$300,275
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 4 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 223 m²
Atico Duplex mit Blick auf das Meer und die Stadt in einem der besten Komplexe des Diagonal …
$2,93M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Platja dAro, Spanien
Wohnung 2 zimmer
Platja dAro, Spanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/3
Exklusive Wohnung mit Wohn-/Esszimmer, Balkon und voll ausgestatteter offener Küche, zwei Sc…
$473,238
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Scat Realty
Sprachen
Русский, Español
Wohnung 3 Schlafzimmer in Barcelona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Barcelona, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 82 m²
$727,639
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Katalonien

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Katalonien, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen