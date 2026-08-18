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Wohnimmobilien in Balearische Inseln, Spanien

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Santa Ponsa
64
Palma de Mallorca
27
Andratx
22
Formentera
3
246 immobilienobjekte total found
Villa in Montuiri, Spanien
Villa
Montuiri, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Haus in Balearen
$990,002
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Schloss in Palmanova, Spanien
Schloss
Palmanova, Spanien
Fläche 745 m²
Villa in Balearen
$13,98M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Capdepera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Capdepera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Talaies de Canyamel by TM befindet sich in Canyamel (Capdepera), nur 150 Meter von den Platg…
$504,899
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Schloss 5 Schlafzimmer in Palma de Mallorca, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Palma de Mallorca, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 415 m²
Villa in Balearen
$3,95M
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Wohnung in Menorca, Spanien
Wohnung
Menorca, Spanien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Entdecken Sie den Charme des Küstenlebens mit unseren modernen Zwei- und Dreizimmerwohnungen…
$286,034
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Schloss 3 Schlafzimmer in Sol de Mallorca, Spanien
Schloss 3 Schlafzimmer
Sol de Mallorca, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Villa in Balearen
$2,27M
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LDV InvestLDV Invest
Schloss 4 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 4 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 615 m²
Villa in Balearen
$10,89M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
ses Salines, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$1,07M
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Schloss 6 Schlafzimmer in Port dAndratx, Spanien
Schloss 6 Schlafzimmer
Port dAndratx, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 691 m²
Stockwerk 3
Wir bieten zum Verkauf eine neue Villa auf einem herrlichen Hügel in Cala Llamp - Port Andra…
$14,87M
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Studio 2 Schlafzimmer in Capdepera, Spanien
Studio 2 Schlafzimmer
Capdepera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Oliu ist ein Wohnprojekt im Herzen von Capdepera, eine charmante mallorquinische Stadt im No…
$661,569
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Villa in Bendinat, Spanien
Villa
Bendinat, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 367 m²
Haus in Balearen
$3,44M
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Villa in Santa Ponsa, Spanien
Villa
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Haus in Balearen
$1,34M
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Villa 9 zimmer in Santa Eularia des Riu, Spanien
Villa 9 zimmer
Santa Eularia des Riu, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 525 m²
Schlüsseltaugliche, hochwertige moderne Villa mit Infinity-Pool, großen Terrassen und beeind…
$5,73M
MwSt.
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Schloss 6 Schlafzimmer in sa Mola, Spanien
Schloss 6 Schlafzimmer
sa Mola, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 3 500 m²
Villa in Balearen
$23,29M
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Villa in Sant Francesc de Formentera, Spanien
Villa
Sant Francesc de Formentera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Villa Jilguero ist eine harmonische Kombination aus traditioneller Architektur und modernem …
$3,78M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Ses Rotes Velles, Spanien
Schloss 7 Schlafzimmer
Ses Rotes Velles, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 302 m²
Villa in Balearen
$1,49M
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
ses Salines, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$1,02M
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Schloss 7 Schlafzimmer in Andratx, Spanien
Schloss 7 Schlafzimmer
Andratx, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 070 m²
Villa in Balearen
$17,47M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palmanova, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palmanova, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 10
Ferienwohnungen in Balearen
$697,660
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Villa in Balearische Inseln, Spanien
Villa
Balearische Inseln, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Objektbeschreibung: An der Nordostküste Mallorcas, wo mediterrane Ruhe mit der authentischen…
$747,833
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 Schlafzimmer in ses Salines, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
ses Salines, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 382 m²
Allure of Sant Jordi by TM liegt in Colonia de Sant Jordi, 300 m vom Strand Els Estanys und …
$1,15M
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Villa 5 zimmer in Ibiza-Stadt, Spanien
Villa 5 zimmer
Ibiza-Stadt, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Moderne Residenz mit Panoramablick auf das Meer, Formentera und das historische Zentrum von …
$3,04M
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ESTATE-SERVICE24
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palma de Mallorca, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palma de Mallorca, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein exklusives Penthouse-Apartment mit drei Zimme…
$1,36M
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Capdepera, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Capdepera, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Oliu ist ein Wohnprojekt im Herzen von Capdepera, eine charmante mallorquinische Stadt im No…
$536,208
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Stockwerk 2
Ferienwohnungen in Balearen
$1,15M
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Penthouse in Palma de Mallorca, Spanien
Penthouse
Palma de Mallorca, Spanien
Fläche 280 m²
Penthouse in Balearen
$3,84M
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Schloss 5 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Schloss 5 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 600 m²
Villa in Balearen
$6,41M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Palmanova, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Palmanova, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 218 m²
Stockwerk 14
Ferienwohnungen in Balearen
$990,002
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Santa Ponsa, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Ferienwohnungen in Balearen
$697,660
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Villa in Santa Ponsa, Spanien
Villa
Santa Ponsa, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 395 m²
Stockwerk 2
Haus in Balearen
$4,02M
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Eigenschaftstypen in Balearische Inseln

wohnungen
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Immobilienangaben in Balearische Inseln, Spanien

mit Garten
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